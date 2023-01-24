Корсет на голое тело: Ирина Шейк и Кайли Дженнер щегольнули на показе Schiaparelli в платьях с головой льва

На этот раз Ирина облачилась в черное платье-бюстье со шлейфом. Она надела корсет на голое тело. Шнуровку утянули, сделав ее фигуру еще более безупречной. Примечательно, что все наряды на показе украшали головы животных. Шейк щегольнула с головой льва. В таком же луке предстала и американская дива Кайли Дженнер. А вот Наоми Кэмпбелл предстала в шубе с головой волка.

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