Корсет на голое тело: Ирина Шейк и Кайли Дженнер щегольнули на показе Schiaparelli в платьях с головой льва

Ирина Шейк уже давно стала топ-моделью. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Не так давно российская красавица отпраздновала 37-летие. Она повеселилась с подругами и выложила пикантные фото в Сеть. Примечательно, что на днях Ирина приехала в Париж. Первые дни она посвятила прогулкам и вечеринкам. Но 23 января звезда появилась на показе бренда Schiaparelli.
На этот раз Ирина облачилась в черное платье-бюстье со шлейфом. Она надела корсет на голое тело. Шнуровку утянули, сделав ее фигуру еще более безупречной. Примечательно, что все наряды на показе украшали головы животных. Шейк щегольнула с головой льва. В таком же луке предстала и американская дива Кайли Дженнер. А вот Наоми Кэмпбелл предстала в шубе с головой волка.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Как написал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, вдохновением для коллекции послужила «Божественная комедия» Данте Алигьери, в которой встречаются все животные, с чучелами которых модели вышли на подиум. Кроме того, животные мотивы всегда были в ДНК бренда Schiaparelli. Пользователи Сети были впечатлены показом. Однако некоторым показалось странным, использование голов животных.
Кайли Дженнер. Фото: соцсети звезды