«Модница недели» в «Чебурашке»: пять крутых образов Елены Яковлевой – чем она похожа на Шапокляк

Фильм «Чебурашка» бьет в России все рекорды по сборам. И мы понимаем, почему. Кроме того, что история получилась красивой, трогательной и поучительной, одна из главных ее героинь, Римма, директор шоколадной фабрики, демонстрирует такие наряды, от которых глаз невозможно оторвать.

Образы современной Шапокляк, хваткой бизнесвумен Риммы, воплощенной в картине Еленой Яковлевой, оценил для Teleprogramma.pro модельер Наз Маер.

«Очень стильная Шапокляк получилась у Елены Яковлевой. Определенно, современная злодейка должна быть такой: целеустремленной, хваткой и деловой. И это я сейчас не спойлеры пишу, а читаю образ по костюмам», - поделился первыми впечатлениями об образах Елены Яковлевой в фильме «Чебурашка» модельер Наз Маер.

Образ первый: трендовый

Римма одета всегда подчеркнуто стильно и со вкусом. В этом наряде она посещала свою шоколадную фабрику.