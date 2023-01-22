«Модница недели» в «Чебурашке»: пять крутых образов Елены Яковлевой – чем она похожа на Шапокляк

Фильм «Чебурашка» бьет в России все рекорды по сборам. И мы понимаем, почему. Кроме того, что история получилась красивой, трогательной и поучительной, одна из главных ее героинь, Римма, директор шоколадной фабрики, демонстрирует такие наряды, от которых глаз невозможно оторвать.
Образы современной Шапокляк, хваткой бизнесвумен Риммы, воплощенной в картине Еленой Яковлевой, оценил для Teleprogramma.pro модельер Наз Маер.
«Очень стильная Шапокляк получилась у Елены Яковлевой. Определенно, современная злодейка должна быть такой: целеустремленной, хваткой и деловой. И это я сейчас не спойлеры пишу, а читаю образ по костюмам», - поделился первыми впечатлениями об образах Елены Яковлевой в фильме «Чебурашка» модельер Наз Маер.
Образ первый: трендовый
Римма одета всегда подчеркнуто стильно и со вкусом. В этом наряде она посещала свою шоколадную фабрику.
Римма (Елена Яковлева) и ее помощник Ларион (Дмитрий Лысенков). Фото: пресс-служба «Централ Партнершип»
«Первый образ в плаще и шляпе - один из самых трендовых. Он настолько стильный, что имеет право на жизнь вне фильма. Комплект состоит из базовой полупрозрачной трендовой рубашки, плаща оверсайз с декорированными карманами и целого ряда аксессуаров. Аксессуары консервативные, в одном стиле и одном цвете. Они очень хорошо играют с ретро-туфлями и хороши в сочетании с анималистическими принтами. 10 баллов».
Образ второй: утрированный
Этот наряд Римма выбрала для прогулки со своей любимой, но очень капризной и своенравной внучкой Сонечкой.
Римма (Елена Яковлева) и ее внучка Соня (Ева Смирнова). Фото: пресс-служба «Централ Партнершип»
«Второй образ уже более утрированный, для кино, хотя, и он может быть принят в гардероб, если немного изменить силуэт жакета. Неоновые цвета пока еще не ушли из моды, брюки с завышенной посадкой и высокий каблук замечательно удлинили ноги. Принты, повторяющие узоры на шкурах африканских животных, в топе. То есть образ в целом неплох, но жакет слишком киношный или даже цирковой. 7 баллов».
Образ третий: расслабленный
Кажется, Римма не может позволить себе расслабиться даже во время прогулки по шикарному парку. Бизнес-климат не тот!
Елена Яковлева в роли Риммы в фильме «Чебурашка». Фото: пресс-служба «Централ Партнершип»
«Третий образ - это образ стильной женщины на отдыхе. Расслабленные нежные цвета, расслабленный свободный крой костюма. Здесь, как и в первом образе, тон задает великолепно подобранный аксессуарный ряд. 10 баллов».
Образ четвертый: продуманный
Римма с внучкой на фестивале шоколада – удивлять так удивлять!
Римма (Елена Яковлева) и ее внучка Соня (Ева Смирнова). Фото: пресс-служба «Централ Партнершип»
«Четвертый образ - противоположность всем остальным. Это концертный костюм, хотя и он идет в ногу с трендами по сочетанию различных текстур. Несмотря на то, что образ не для жизни, он очень красивый и продуманный в исполнении. 9 баллов».
Образ пятый: чистая Шапокляк
Финальный образ Риммы. В нем она появляется на семейном празднике у Геннадия Петровича, которого сыграл Сергей Гармаш, и падает в его объятия. Миру – мир!
Елена Яковлева в роли Риммы - современная Шапокляк. Фото: пресс-служба «Централ Партнершип»
«В пятом комплекте сразу читается образ старухи Шапокляк. Это классика в современной интерпретации. По трендам есть нарекания, но стиль той самой злодейки из старого советского мультика выдержан! Не могу поставить меньше 10 баллов».
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Подводим итоги
Сразу трем образам главной злодейки фильма «Чебурашка» Римме Наз Маер поставил высший балл – первому, третьему и пятому. На втором – «золотое» платье Риммы с утрированной шляпкой. На третьем месте наряд Риммы с принтом, повторяющим шкуры африканских животных.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Модельер Наз Маер. Фото: личный архив