«Превратили ее в прямоугольник»: Пугачева в нежно-розовой клетчатом жакете и джинсах испортила фигуру

Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Этот образ Аллы Пугачевой напоминает образы ее молодости. Те самые знаменитые балахоны Примадонны. За силуэт большой минус, так как он скрыл фигуру, превратив ее в прямоугольник.

У Аллы Борисовны фигура, которой требуется коррекция. Вообще любая фигура, если вы не подиумная модель, требует коррекции. Пугачевой идут силуэты в которых подчеркнута талия. Плюс у нее красивые ключицы, ухоженна шея и зона декольте, стройные ноги - на плюсах всегда можно ставить акценты.

В данном случае все плюсы скрыты слоями одежды, фигуры нет.

Теперь про вещи в аутфите. Джинсы, судя по всему, прямые. Отличная базовая модель. Сверху, как мне кажется, удлиненная куртка-рубашка.

Внутри еще два слоя - футболка, и, наверное, жилетка. Все отлично, вот только бы жилетку заменил на укороченную», – высказался эксперт.