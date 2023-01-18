«Превратили ее в прямоугольник»: Пугачева в нежно-розовом клетчатом жакете и джинсах испортила фигуру

Алла Пугачева уже пять месяцев живет в Израиле. Она перевезла сына Гарри и дочку Лизу на море. Певица теперь реже выходит на связь с поклонниками, но не скучает, даже когда ее муж находится на гастролях. В 73 года артистка также не перестает наряжаться. Хотя все чаще ее луки оказываются в черном цвете.
На днях Алла Борисовна отправилась на премьеру в кинотеатр. Она увидела фильм «Мама, я дома» в Тель-Авиве. Певица отметилась на публике в джинсах и тунике с жилеткой. Ее лук дополнял жакет в клетку в нежно-розовом цвете. Благодаря многослойности артистка скрыла фигуру. А вот прическу она сделала с прямыми волосами, чем визуально сделала лицо более худым.
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Алла Пугачева. Фото: соцсети
Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Этот образ Аллы Пугачевой напоминает образы ее молодости. Те самые знаменитые балахоны Примадонны. За силуэт большой минус, так как он скрыл фигуру, превратив ее в прямоугольник.
У Аллы Борисовны фигура, которой требуется коррекция. Вообще любая фигура, если вы не подиумная модель, требует коррекции. Пугачевой идут силуэты, в которых подчеркнута талия. Плюс у нее красивые ключицы, ухожена шея и зона декольте, стройные ноги — на плюсах всегда можно ставить акценты.
В данном случае все плюсы скрыты слоями одежды, фигуры нет.
Теперь про вещи в аутфите. Джинсы, судя по всему, прямые. Отличная базовая модель. Сверху, как мне кажется, удлиненная куртка-рубашка.
Внутри еще два слоя — футболка и, наверное, жилетка. Все отлично, вот только бы жилетку заменил на укороченную», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора, Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro