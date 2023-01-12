«Получилось стильно»: Рудковская в платье с бантом и кожаной куртке вместе с Плющенко отметилась в Мариинском театре

Яна Рудковская уже давно стала знаменитостью. Она продюсирует многих артистов, включая Диму Билана. Блондинка славится своим чувством стиля и любовью к люксовым брендам. Уже много лет она счастлива в браке с Евгением Плющенко. Пара растит двоих сыновей: Александра и Арсения. При этом звезда часто выходит в свет.
Зачастую Рудковская ходит в театр. На этот раз она отправилась в Мариинский театр с мужем и сыном Александром. Светская львица для такого случая выбрала легкое шифоновое платье с бантом в черном цвете и кожаную куртку. Монохромный лук дополнили сумочка и сапожки. Супруг и наследник оделись с ней в одной гамме.
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Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном. Фото: соцсети звезды
«Мариинский театр, и снова в подарок - Царская ложа от друзей! Интересно, что я наверное рекордсмен по количеству просмотров этого балета! Я его минимум смотрела 50 раз и в разных театрах мира!» – написала Яна.
Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил концептмейкер Александр Осипов.
Яна Рудковская. Фото: соцсети звезды
«На Яне очень красивое платье, достойное выхода в свет. Парадным его делает фактура. Посмотрите сколько здесь разных текстур: кожа жакета, органза платья, шелк банта, прикрепленного к броше. А дополняют эту красоту стильная сумочка и сапоги на шпильке.
Получилось стильно, дерзко, рок-н-ролльно. Достойный лук для светского вечера в театре. В XIX веке в этих стенах восседали ванильные барышни в пышных платьях, в XXI - сильные и дерзкие женщины в коже и шелке», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro