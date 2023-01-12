«Получилось стильно»: Рудковская в платье с бантом и кожаной куртке вместе с Плющенко отметилась в Мариинском театре

Зачастую Рудковская ходит в театр. На этот раз она отправилась в Мариинский театр с мужем и сыном Александром. Светская львица для такого случая выбрала легкое шифоновое платье с бантом в черном цвете и кожаную куртку. Монохромный лук дополнили сумочка и сапожки. Супруг и наследник оделись с ней в одной гамме.

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