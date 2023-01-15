«Модница недели» на «Новогоднем голубом огоньке»: Пелагея позволила себе немного китча, а Подольская прикрылась «мешком»

Накануне, 14 января, 2023 год, наконец, вступил в свои полные права – традицию праздновать Старый новый год никто не отменял! «Модница недели» поздравляет всех с наступившим и предлагает вспомнить, какой была новогодняя ночь на телеканале «Россия 1».
«Новогодний голубой огонек» на «России 1» - это всегда феерия. Одни наряды звезд чего стоят! Оценивает образы Пелагеи, Валерии, SHAMANa и других знаменитостей модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Валерия Утушкина.
Пелагея: китч в традиционном стиле
Пелагея для появления на публике в новогоднюю ночь выбрала драматичное сочетание красного и черного.
Певица Пелагея. Фото: телеканал «Россия 1»
«Наряд Пелагеи не самый однозначный и кому-то может показаться перебором, но, по крайней мере, он качественно сшит, отлично сидит по фигуре и подчеркивает индивидуальность певицы. В конце концов, исполнительница народной песни может себе позволить немного китча в традиционном стиле. Видно, что ей в этом наряде очень комфортно. 7 баллов».
Валерия: женственна и изящна
Певица Валерия в новогоднюю ночь была невероятно нежна и изящна. Она походила на принцессу из сказки и Снегурочку одновременно.
Певица Валерия. Фото: телеканал «Россия 1»
«Валерия тоже не изменила себе и предстала перед зрителями в белом платье с корсетом и пышной гофрированной юбкой. Смотрится женственно и изящно, выгодно подчеркивает достоинства фигуры Валерии. Отлично сидит, отражает ее стиль и прекрасно сочетается с красными лодочками. 10 баллов».
Алсу: просто и элегантно
Певица Алсу – яркий пример того, как в простом, на первый взгляд, наряде выглядеть эффектно и празднично.
Певица Алсу. Фото: телеканал «Россия 1»
«Не уступает Валерии и Алсу, поразившая простым, но очень элегантным выбором наряда. Полупрозрачное платье, усеянное стразами – отличный новогодний образ, создающий праздничное настроение. Отметим также очень красивые блестящие босоножки с лямочкой вокруг щиколотки – очень актуальная модель. 10 баллов».
SHAMAN: повседневный стиль
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, даже в праздничную ночь решил не изменять своему имиджу. Он появился перед зрителями во всем черном.
SHAMAN. Фото: телеканал «Россия 1»
«SHAMAN, пожалуй, единственный, кто не угадал с нарядом к этому случаю. Во-первых, слишком повседневный стиль для Новогодней телесъемки. Во-вторых, опять же, для праздничного мероприятия слишком темная и мрачная эстетика. И в-третьих, все вещи на нем ужасно устаревшие, будто прямиком из 2008-го года. 3 балла».
Наталья Подольская: замаскировала фигуру
Певица Наталья Подольская, обладающая точеной фигурой, на этот раз почему-то решила ее задрапировать.
Наталья Подольская. Фото: телеканал «Россия 1»
«Наталья Подольская выглядит неплохо, но есть ощущение какой-то незавершенности наряда, чего-то здесь недостает, даже несмотря на сложную текстуру ткани. Платье маскирует фигуру и смотрится сплошным белым «мешком», в котором не разглядеть ни груди, ни талии, ни бедер. Асимметричная часть открывает много кожи, но непонятно, к чему это пустое, ничем не украшенное пространство. Возможно, интересный пояс и крупное колье исправили бы ситуацию. 5 баллов».
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Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла поделили две роскошные дивы – Валерия и Алсу. На вторую ступень модного пьедестала почета поднялась Пелагея, на третью – Наталья Подольская.
Дизайнер Валерия Утушкина. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Валерия Утушкина– дизайнер, тренер-наставник по автоматизации и запуску молодых российских брендов. Прошла обучение в Istituto Marangoni (Париж), где изучала программы по модному бизнесу. В фэшн-индустрии работает с 2015 года, тогда же открыла первое ателье. Собственный бренд LERU Валерия запустила 2 года назад.