«Модница недели» на «Новогоднем голубом огоньке»: Пелагея позволила себе немного китча, а Подольская прикрылась «мешком»

Накануне, 14 января, 2023 год, наконец, вступил в свои полные права – традицию праздновать Старый новый год никто не отменял! «Модница недели» поздравляет всех с наступившим и предлагает вспомнить, какой была новогодняя ночь на телеканале «Россия 1».

«Новогодний голубой огонек» на «России 1» - это всегда феерия. Одни наряды звезд чего стоят! Оценивает образы Пелагеи, Валерии, SHAMANa и других знаменитостей модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Валерия Утушкина.

Пелагея: китч в традиционном стиле

Пелагея для появления на публике в новогоднюю ночь выбрала драматичное сочетание красного и черного.