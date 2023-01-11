«Презентабельно подчеркивает фигурку»: Бузова модном твидовом мини-платье алого цвета скрыла животик

Примечательно, что Ольга не смогла похудеть к Новому году. Однако она выбирает наряды, которые подчеркивают ее формы. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Ольги получился с налетом ретро и усиливает этот эффект объемный высокий хвост с эффектом начеса и мягкими локонами. Но диссонирует ему обувь. Во-первых — она из другого стиля, а во вторых — спорит в ритме линий. У прически линии мягкие и плавные, скругленные, а обувь дерзкая с шипами, острым носом.

Обувь и с платьем спорит. Посмотрите какой плавный вырез горловины, он гармонично сочетается с прической, а то, что туфли в едином цвете с платьем, не спасает ситуацию, они из другого стиля. Само платье можно легко адаптировать как под ретро стиль, так и под современный аутфит, поскольку в его основе лежит классика, которая не особо подвержена переменчивой моде, тем более платье – пиджак в тренде.

Единственное, что уводит его в ретро, так это разрез горловины. И если цель Ольги была создать ретро образ в стиле 60-ых, то нужно было просто надеть лодочки. Если создать контрастный модный образ, то нужно было бы сделать дерзкий прямой конский хвост в унисон с туфлями, а чтобы платье гармонично вписалось в в более дерзкий, современный стиль, то добавить объемные серьги-кольца в золоте и все.

А так, платье очень идет Ольге, презентабельно подчеркивает ее фигурку и цвет в ее стиле. Но на деталях выстраивается стиль и целостное восприятие всего образа. Прошли времена, когда в моде были просто вещи, сейчас в моде стиль. Так что, для меня, как для стилиста, образ не сложился», – высказалась эксперт.