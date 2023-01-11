«Презентабельно подчеркивает фигурку»: Бузова модном твидовом мини-платье алого цвета скрыла животик

Ольга Бузова уже давно не только ведет передачи, но и дает концерты. Она привыкла с юных лет быть в центре внимания. Артистка смогла разбогатеть и теперь все чаще покупает люксовые наряды. Она предпочитает выделяться на красных дорожках, где все чаще щеголяет в откровенных образах. А для съемок ей луки подбирают стилисты.
На этот раз Ольга решила похвастаться новым образом. Она облачилась в твидовое мини-платье с пуговицами и туфли бренда Valentino. Телеведущая подчеркнула свои стройные ноги. Она собрала волосы в высокий хвост. Бузова восхитились своим монохромным луком в алом цвете. Она игриво повиляла бедрами перед зеркалом. Наряд скрыл ее живот.
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Примечательно, что Ольга не смогла похудеть к Новому году. Однако она выбирает наряды, которые подчеркивают ее формы. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Образ Ольги получился с налетом ретро и усиливает этот эффект объемный высокий хвост с эффектом начеса и мягкими локонами. Но диссонирует ему обувь. Во-первых — она из другого стиля, а во вторых — спорит в ритме линий. У прически линии мягкие и плавные, скругленные, а обувь дерзкая с шипами, острым носом.
Обувь и с платьем спорит. Посмотрите какой плавный вырез горловины, он гармонично сочетается с прической, а то, что туфли в едином цвете с платьем, не спасает ситуацию, они из другого стиля. Само платье можно легко адаптировать как под ретро стиль, так и под современный аутфит, поскольку в его основе лежит классика, которая не особо подвержена переменчивой моде, тем более платье – пиджак в тренде.
Единственное, что уводит его в ретро, так это разрез горловины. И если цель Ольги была создать ретро образ в стиле 60-ых, то нужно было просто надеть лодочки. Если создать контрастный модный образ, то нужно было бы сделать дерзкий прямой конский хвост в унисон с туфлями, а чтобы платье гармонично вписалось в в более дерзкий, современный стиль, то добавить объемные серьги-кольца в золоте и все.
А так, платье очень идет Ольге, презентабельно подчеркивает ее фигурку и цвет в ее стиле. Но на деталях выстраивается стиль и целостное восприятие всего образа. Прошли времена, когда в моде были просто вещи, сейчас в моде стиль. Так что, для меня, как для стилиста, образ не сложился», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro