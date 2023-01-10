«Ну что за прилежная девочка»: Муцениеце в пуховике цвета сахарной ваты и платье-свитере похвасталась лифтолуком

Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил модельер Наз Маер.

«Ободки, повязки, косынки – это элементы стиля, а не моды, поэтому не стоит их рассматривать с точки этой зрения. Если вашей голове и вашему стилю идёт ободок, то смело его носите.

Что касается пуховика, то такие сладкие цвета, как сахарная пудра, карамель, ваниль и прочее – сохраняют свои позиции в зимней моде не первый сезон. В свое время это был вызов! Крик о том, что не существует летних и зимних цветов, а существуют стереотипы, которые ограничивают нас.

В связи с этим, не могу назвать пуховик ультрамодным, но уместным - однозначно. Тем более, что по стилю и цвету он прекрасно сочетается с джемпером. Хотя к длине у меня вопрос: все прекрасно, если не придется застегивать куртку», – высказался эксперт.