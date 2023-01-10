«Ну что за прилежная девочка»: Муцениеце в пуховике цвета сахарной ваты и платье-свитере похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ролей, включая фильм «Честный развод». Многие ее также знают, как бывшую жену Павла Прилучного. Актриса уже два года находится в разводе. Она смогла похудеть и сняться в новых проектах. Звезда все чаще экспериментирует со стилем.
Примечательно, что Агата стала чаще носить платья. На красных дорожках ее можно увидеть в женственных нарядах. А в обычной жизни актриса ценит удобство, так как растит двоих детей. На днях она решила похвастаться лифтолуком. Муцениеце запечатлелась в платье-свитере с рисунком и пуховике цвета сахарной ваты. Она украсила прическу ободком с бантиком.
«Ну что за прилежная девочка», – заявила звезда.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил модельер Наз Маер.
«Ободки, повязки, косынки – это элементы стиля, а не моды, поэтому не стоит их рассматривать с точки этой зрения. Если вашей голове и вашему стилю идёт ободок, то смело его носите.
Что касается пуховика, то такие сладкие цвета, как сахарная пудра, карамель, ваниль и прочее – сохраняют свои позиции в зимней моде не первый сезон. В свое время это был вызов! Крик о том, что не существует летних и зимних цветов, а существуют стереотипы, которые ограничивают нас.
В связи с этим, не могу назвать пуховик ультрамодным, но уместным - однозначно. Тем более, что по стилю и цвету он прекрасно сочетается с джемпером. Хотя к длине у меня вопрос: все прекрасно, если не придется застегивать куртку», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro