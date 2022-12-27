Лариса Долина в мерцающем платье в пол с пайетками спела с Ильдаром Абразаковым на сцене: выпросил поцелуй

А на днях Долина стала участницей шоу «Дуэты». Она не знала, с кем будет петь на сцене. Артистка появилась на публике в мерцающем платье в пол с переливающимися пайетками. Она подчеркнула свою фигуру. Лариса Александровна исполнила песню «Твои следы». За стеной оказался Ильдар Абразаков. Он был приятно удивлен, а вот Долина догадывалась, поэтому сразу махнула рукой.

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Поклонники были восхищены их исполнением. Певицу осыпали комплиментами за образ. А сам Абразаков выпросил у нее поцелуй.