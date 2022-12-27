Лариса Долина в мерцающем платье в пол с пайетками спела с Ильдаром Абразаковым на сцене: выпросил поцелуй

Лариса Долина уже давно выступает на сцене и раз восхищала публику. В 67 лет она не перестает следить за внешностью и модными тенденциями. Артистка недавно сообщила, что споет дуэтом с Клавой Кокой. К слову, она может дать фору молодым исполнителям. Звезда не боится носить мини и каблуки.
А на днях Долина стала участницей шоу «Дуэты». Она не знала, с кем будет петь на сцене. Артистка появилась на публике в мерцающем платье в пол с переливающимися пайетками. Она подчеркнула свою фигуру. Лариса Александровна исполнила песню «Твои следы». За стеной оказался Ильдар Абразаков. Он был приятно удивлен, а вот Долина догадывалась, поэтому сразу махнула рукой.
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Поклонники были восхищены их исполнением. Певицу осыпали комплиментами за образ. А сам Абразаков выпросил у нее поцелуй.
А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.
«На мой взгляд, очень удачный выбор платья для такого номера. Концертное платье в пол в фиолетовом цвете с мерцанием. Блеск в последние годы не уходит с подиумов. Главное, либо использовать его минимально в повседневной жизни, либо, вот как в таких случаях, использовать по полной, как это сделала Лариса Долина», – высказалась эксперт.
Лариса Долина. Фото: кадр из шоу «Дуэты»
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro