«Модница недели» на «Новогодней ночи» Первого канала: у певицы Славы идеальный вкус, а наряд Глюкозы живет отдельно от нее

«Певицу Жасмин можно смело назвать одной из первых модниц Новогодней вечеринки. Для своего образа она выбрала пурпурно-красный цвет, ставший признанным лидером 2023 года. Кстати, такое цветовое решение очень идет артистке. Поскольку в праздник блеска много не бывает, угадала Жасмин и с ослепительным сиянием.

Это как раз тот редкий и счастливый случай, когда пайетки делают образ дорогим и поистине роскошным. Крой платья подходит фигуре певицы, подчеркивая ее соблазнительные формы, но в то же время, делая ее стройней. Единственный момент, который можно было бы изменить для создания идеальной гармонии, − это цвет сережек. Поэтому 9 баллов».