«Модница недели» на «Новогодней ночи» Первого канала: у певицы Славы идеальный вкус, а наряд Глюкозы живет отдельно от нее

«Сказочную атмосферу Нового года создают не только музыкальные хиты, но и наряды артистов. В красочном параде удивительных и шикарных костюмов непременно находятся модники и модницы, которые перещеголяют всех. Кому достанется приз самой стильной звезды, а кому суждено остаться в тени остальных, определим прямо сейчас», - отметила эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Валерия Утушкина.
Филипп Киркоров и Маша Распутина: кто из них на высоте?
Дуэт Филиппа Киркорова и Маши Распутиной в начале 2000-х был в топах музыкальных чартов. Что касается образов, то сейчас на высоте оказался только один из этой пары.
Маша Распутина и Филипп Киркоров. Фото: Юрий Феклистов
«Певица Маша Распутина довольно часто подбирает не совсем подходящие для себя образы, и Новогодняя ночь 2023 года не стала исключением. Слишком короткое платье, очень неудачный цвет, красная оторочка рукавов и красная лента, идущая по нижней части наряда − это основные минусы. Выбранный лук делает Распутину старше и в целом выглядит неэффектным. Для Новогодней ночи можно было создать более интересный образ, не говоря уже о том, что Маше Распутиной нельзя выбирать мини. Сегодня певица получает 2 балла.
Король эстрады Филипп Киркоров всегда знает, как выделиться из толпы. В очередной раз певец попал в десятку. Для одного из своих выступлений он подобрал эффектный костюм, выдержанный в красно-сине-золотом цвете. Узоры на пиджаке Филиппа Киркорова сочетаются с красными лампасами на брюках. Под пиджаком угадывается белоснежная рубашка с «изюминкой» в виде трех корон, выполняющих функцию пуговиц. Идеальный облик Киркорова довершают лаконичная бабочка и корона на голове. В образе певца нет ни одной выбивающейся из стиля детали, и поэтому он получает 10 баллов».
Певица Жасмин
Певица Жасмин, безусловно, одна из самых женственных звезд российской эстрады. Этот образ - еще один в копилку феминности Жасмин.
Певица Жасмин. Фото: Юрий Феклистов
«Певицу Жасмин можно смело назвать одной из первых модниц Новогодней вечеринки. Для своего образа она выбрала пурпурно-красный цвет, ставший признанным лидером 2023 года. Кстати, такое цветовое решение очень идет артистке. Поскольку в праздник блеска много не бывает, угадала Жасмин и с ослепительным сиянием.
Это как раз тот редкий и счастливый случай, когда пайетки делают образ дорогим и поистине роскошным. Крой платья подходит фигуре певицы, подчеркивая ее соблазнительные формы, но в то же время, делая ее стройней. Единственный момент, который можно было бы изменить для создания идеальной гармонии, − это цвет сережек. Поэтому 9 баллов».
Певица Слава: идеальный вкус
Певица Слава, несмотря на имидж девушки с характером, на людях всегда предстает элегантной. Не изменила она себе и в новогоднюю ночь.
Певица Слава. Фото: Юрий Феклистов
«Певица Слава разделила вместе с Жасмин второе место, поскольку также продемонстрировала идеальный вкус. Брючный костюм насыщенного кораллового цвета подчеркивает стройную фигуру артистки и превосходно гармонирует с ее цветотипом. Несмотря на лаконичный и довольно строгий образ, Слава выглядит в таком наряде очень эффектно.
Со вкусом подобраны и аксессуары на певице: украшение на шее и крупные серьги. Возможно, что исполнительнице стоило бы поколдовать над более заметной прической, например, зачесать наверх высокий гладкий хвост, который смотрится в тандеме с брючным костюмом очень интересно. Слава также получает 9 баллов».
Юлия Савичева: нарушила пропорции фигуры
А вот на Юлии Савичевой белый брючный костюм сидит совсем не идеально.
Юлия Савичева. Фото: Юрий Феклистов
«Певице очень идет белый цвет, но на этом, к сожалению, плюсы заканчиваются. Выбор певицы в Новогоднюю ночь оказался не самым удачным почти по всем параметрам. Слишком короткий жакет и брюки клеш с завышенной талией меняют пропорции фигуры певицы в конкретном случае не в лучшую сторону, делая верхнюю часть тела слишком короткой, а нижнюю − чересчур длинной.
В целом, данный наряд выглядит довольно просто и неинтересно. Возможно, что он неплохо бы смотрелся в будничной обстановке, но для большого праздника такой костюм является неудачным выбором, поэтому только 3 балла».
Певица Глюкоза: наряд живет отдельно
Наряд певицы Глюкозы может показаться смелым и оригинальным только дилетантам. Профессионалу же невооруженным глазом видно, что он для Глюкозы неорганичен.
Певица Глюкоза. Фото: Юрий Феклистов
«Если рассматривать пышное и многослойное платье, нарочито грубые сапоги и гольфы отдельно от певицы, то это неплохой вариант для новогодней вечеринки. Но именно на Глюкозе модель «зефирка» смотрится явно неуместно. Такое ощущение, что наряд живет отдельно от исполнительницы.
Кроме того, певице категорически не идет подобная длина платья, поскольку ее формат − это скорее макси, выполненное из легкой струящейся ткани. Глюкоза также получает 3 балла за однозначно неподходящий образ».
Подводим итоги
Первое место в нашем новогоднем модном баттле занимает Филипп Киркоров. Королю самое место на верхней ступени пьедестала почета. Второе место делят певицы Жасмин и Слава. На третьем тоже две дивы – Юлия Савичева и Глюкоза.
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Справка Teleprogramma.pro
Валерия Утушкина – дизайнер, тренер-наставник по автоматизации и запуску молодых российских брендов. Прошла обучение в Istituto Marangoni (Париж), где изучала программы по модному бизнесу. В фэшн-индустрии работает с 2015 года, тогда же открыла первое ателье. Собственный бренд LERU Валерия запустила 2 года назад.
Дизайнер Валерия Утушкина. Фото: личный архив