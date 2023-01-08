«Модница недели» на «Новогодней Маске»: наряд Валерии не поражает оригинальностью, а образ Тодоренко – сборная солянка

Телеканал НТВ в новогоднюю ночь радовал своих зрителей праздничными версиями двух популярных проектов, объединив их в один. «Новогодняя Маска + Аватар» - это уникальная коллаборация с яркими номерами, всемирно известными хитами, искрометным юмором и, конечно же, сногсшибательными нарядами, которые демонстрировали не только участники, но и жюри шоу.

Выбрать лучшие и объявить «Модницу недели» помогает модный эксперт Teleprogramma.pro. дизайнер Валерия Утушкина.

Филипп Киркоров: самоирония и уверенность

Блеск, феерия, эпатаж – верные спутники поп-короля Филиппа Киркорова, бессменного председателя жюри шоу «Маска» на НТВ. И себе он никогда не изменяет.