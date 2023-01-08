«Модница недели» на «Новогодней Маске»: наряд Валерии не поражает оригинальностью, а образ Тодоренко – сборная солянка

Телеканал НТВ в новогоднюю ночь радовал своих зрителей праздничными версиями двух популярных проектов, объединив их в один. «Новогодняя Маска + Аватар» - это уникальная коллаборация с яркими номерами, всемирно известными хитами, искрометным юмором и, конечно же, сногсшибательными нарядами, которые демонстрировали не только участники, но и жюри шоу.
Выбрать лучшие и объявить «Модницу недели» помогает модный эксперт Teleprogramma.pro. дизайнер Валерия Утушкина.
Филипп Киркоров: самоирония и уверенность
Блеск, феерия, эпатаж – верные спутники поп-короля Филиппа Киркорова, бессменного председателя жюри шоу «Маска» на НТВ. И себе он никогда не изменяет.
Филипп Киркоров (на фото в центре) с членами жюри шоу. Фото: НТВ
«Филипп Киркоров, как всегда, неотразим. Мало кто обладает такой уверенностью в себе и самоиронией, чтобы надеть золотые доспехи и корону. Он нашел свой артистический образ и ему в нем максимально комфортно. То же самое можно сказать и о Сергее Лазареве, только в его случае, наоборот – ему идет строгая классика без ярких деталей. 10 баллов».
Валерия: не поражает оригинальностью
Образы певицы Валерии, в которых она предстает на публике, всегда эффектны и элегантны. Осталась звезда верна себе и на этот раз.
Певица Валерия. Фото: НТВ
«Валерия выделилась на фоне коллег вполне гармоничным и элегантным образом. Костюмерам и стилистам телеканала стоит чаще идти таким более простым путем, чем пытаться сочетать все модное и яркое сразу в одном наряде, даже когда не совсем понимают, как это сшить и стилизовать. Здесь все прекрасно сочетается и удачно дополняет мягкую внешность певицы, хотя и не поражает оригинальностью. 8 баллов».
Регина Тодоренко: сборная солянка
Бессменный член жюри «Маски» Регина Тодоренко в обычных выпусках шоу косплеила персонажей известных картин. В новогодней программе судья предстала в наряде, который разочаровал профессионала.
Регина Тодоренко. Фото: НТВ
«Образ Регины Тодоренко представляет собой негармоничную сборную солянку. В первую очередь бросается в глаза, конечно же, пышный рукав, который сам по себе смотрится неплохо, но он ни в коем случае не должен держаться на шее таким ужасным образом, это портит всю картину. Юбка сшита также непрофессионально и грубо. Вышивка на груди здесь, скорее, лишняя. Какой бы ни была задумка, сшит наряд из рук вон плохо. 3 балла».
Ида Галич: банальный комплект
Ида Галич продемонстрировала, увы, один из худших своих образов.
Ида Галич (на фото слева) с Валерией и Марком Тишманом. Фото: НТВ
«А вот на Иду Галич у стилистов, похоже, вовсе не хватило времени. На ней самый банальный комплект из юбки и кроп-топа с рукавами, подобных которому мы видели уже тысячи. Как-то выделяет блогера разве, что блестящая отделка, но и она лишь высветляет и подчеркивает, как неудачно этот топ сидит в области груди и как некрасиво обработаны края. Смотрится ужасно дешево. 3 балла».
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Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла, как и положено, достается королю. Филипп Киркоров в «золотом» наряде перещеголял прекрасных дам. На втором месте певица Валерия, третье место делят Ида Галич и Регина Тодоренко. На него они попали с большим отставанием от лидеров модной гонки.
Дизайнер Валерия Утушкина. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Валерия Утушкина– дизайнер, тренер-наставник по автоматизации и запуску молодых российских брендов. Прошла обучение в Istituto Marangoni (Париж), где изучала программы по модному бизнесу. В фэшн-индустрии работает с 2015 года, тогда же открыла первое ателье. Собственный бренд LERU Валерия запустила 2 года назад.