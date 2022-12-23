«Шлейф добавил изюминку»: Волочкова в брюках палаццо с эффектом стройности и кейпе щегольнула на премии

На днях Анастасии на модной премии появилась в шляпке и наряде с шелковой блузкой. Тогда публика даже не сразу ее узнала. А вот накануне блондинка появилась на премии «Предприниматель года». Она на красной дорожке щегольнула в белых брюках палаццо и топе с длинным черным кейпом. Лук дополнила остроносая обувь.

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