«Шлейф добавил изюминку»: Волочкова в брюках палаццо с эффектом стройности и кейпе щегольнула на премии

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Балерина прославилась на всю страну. Примечательно, что она не раз оказывалась в центре скандалов. Артистка порой демонстрировала наряды, которые поражали людей. Однако недавно она объявила о скорой свадьбе. После этого звезда неожиданно сменила гардероб.
На днях Анастасии на модной премии появилась в шляпке и наряде с шелковой блузкой. Тогда публика даже не сразу ее узнала. А вот накануне блондинка появилась на премии «Предприниматель года». Она на красной дорожке щегольнула в белых брюках палаццо и топе с длинным черным кейпом. Лук дополнила остроносая обувь.
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Поклонники были восхищены ее лаконичным образом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Этот образ Волочковой собран из трендовых вещей, которые идут и ее фигуре, и ее характеру. Здесь есть элегантность балерины, но учтены возраст и пропорции фигуры.
Благодаря широким штанинам и закрытому топу удалось сбалансировать фигуру. Длинные брюки прекрасно вытянули силуэт. Обратите внимание, что для того, чтобы прибавить пару сантиметров в росте совсем необязательно носить копыта.
Украшения лаконичные, а шлейф добавил изюминку, прибавил хрупкости и подчеркнул вертикаль», – высказался эксперт.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro