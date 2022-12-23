«Шлейф добавил изюминку»: Волочкова в брюках палаццо с эффектом стройности и кейпе щегольнула на премии

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина удивила публику элегантным нарядом. Модельер Наз Маер признался, что лук звезда выбрала трендовый.

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Балерина прославилась на всю страну. Примечательно, что она не раз оказывалась в центре скандалов. Артистка порой демонстрировала наряды, которые поражали людей. Однако недавно она объявила о скорой свадьбе. После этого звезда неожиданно сменила гардероб. 

На днях Анастасии на модной премии появилась в шляпке и наряде с шелковой блузкой. Тогда публика даже не сразу ее узнала. А вот накануне блондинка появилась на премии «Предприниматель года». Она на красной дорожке щегольнула в белых брюках палаццо и топе с длинным черным кейпом. Лук дополнила остроносая обувь.

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Поклонники были восхищены ее лаконичным образом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. 

«Этот образ Волочковой собран из трендовых вещей, которые идут и ее фигуре, и ее характеру. Здесь есть элегантность балерины, но учтены возраст и пропорции фигуры.

Благодаря широким штанинам и закрытому топу удалось сбалансировать фигуру. Длинные брюки прекрасно вытянули силуэт. Обратите внимание, что для того, чтобы прибавить пару сантиметров в росте совсем необязательно носить копыта.

Украшения лаконичные, а шлейф добавил изюминку, прибавил хрупкости и подчеркнул вертикаль», – высказался эксперт.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro:

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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