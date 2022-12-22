Испортила фигуру: Стеша Маликова в белом платье в пол и модном жакете оверсайз вышла в свет со знаменитым папой

Дмитрий Маликов продолжает выступать на сцене. Она в 52 года не перестает участвовать в съемках для ТВ. У артиста выросла дочка Стефания, которая окончила МГИМО и занимается своим брендом одежды. Наследница певца с юного возраста появлялась на красных дорожках. В ее гардеробе есть наряды для любого случая.
Примечательно, что 20 декабря в Москве состоялось празднование 20-летия журнала Hello. На ковровой дорожке Маликов появился с дочкой. Певец выглядел элегантно в черном костюме. А Стеша облачилась в шелковое платье в пол молочного цвета и твидовый жакет оверсайз в клетку. Она скрыла свою фигуру, испортив ее, так как не видно было талии.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. Он указал на ошибки в образе.
«Не самый удачный образ. Причем неудачным его делают ни цвет, ни силуэт, а отсутствие и первого, и второго.
Красивую молодую девушку с хорошей фигурой зачем-то завернули в бесформенное что-то и поставили, как статуэтку. В итоге плюс в виде возраста и килограммов.
Образ поможет исправить взмах волшебной палочки - просто снимите этот жакет. Сам по себе он неплох, и по стилю подходит к образу, но исполнение… сами видите.
Если нужен второй слой, то лучше выбрать что-то более элегантное. Возможно, даже не более силуэтный жакет, а просто накидка. Цвет для Стефании не лучший. Образ стал пресным, неинтересным», – высказался эксперт.
Дмитрий Маликов и Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro