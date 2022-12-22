Испортила фигуру: Стеша Маликова в белом платье в пол и модном жакете оверсайз вышла в свет со знаменитым папой

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. Он указал на ошибки в образе.

«Не самый удачный образ. Причем неудачным его делают ни цвет, ни силуэт, а отсутствие и первого, и второго.

Красивую молодую девушку с хорошей фигурой зачем-то завернули в бесформенное что-то и поставили, как статуэтку. В итоге плюс в виде возраста и килограммов.

Образ поможет исправить взмах волшебной палочки - просто снимите этот жакет. Сам по себе он неплох, и по стилю подходит к образу, но исполнение… сами видите.

Если нужен второй слой, то лучше выбрать что-то более элегантное. Возможно, даже не более силуэтный жакет, а просто накидка. Цвет для Стефании не лучший. Образ стал пресным, неинтересным», – высказался эксперт.