«Фиолетовый подошел идеально»: в новогоднюю ночь Лариса Гузеева появится на Первом в костюме с пайетками

Во время «Новогодней ночи на Первом» готовьтесь увидеть Ларису Гузееву в элегантном наряде. 63-летняя телеведущая появилась на съемках в брючном костюме, расшитом фиолетовыми пайетками. Эта красота была сшита для звезды в ателье в срочном порядке за два дня.
«Я прочитала, что наступающий год — Черного Водяного Кролика — нужно встречать либо в черном, либо в любых оттенках воды, так что фиолетовый подошел идеально», — отметила Лариса Андреевна.
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Лариса Гузеева готова покорять зрителей в новогоднюю ночь. Фото: Первый канал
Магический образ телеведущей завершил огромный розовый рубин на пальце.
«Одни говорят, это камень власти и авторитета, — рассказала Гузеева. — Другие считают, что рубин наделяет хозяйку лучшими человеческими качествами — добротой и щедростью. Не знаю, как насчет улучшения моих личных качеств, но то, что камень идеально подошел к сверкающим пайеткам, это факт».
Как вам чарующий образ теледивы?