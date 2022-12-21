«Фиолетовый подошел идеально»: в новогоднюю ночь Лариса Гузеева появится на Первом в костюме с пайетками

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Фото: Первый канал

Телеведущая рассказала о своем наряде.

Во время «Новогодней ночи на Первом» готовьтесь увидеть Ларису Гузееву в элегантном наряде. 63-летняя телеведущая появилась на съемках в брючном костюме, расшитом фиолетовыми пайетками. Эта красота была сшита для звезды в ателье в срочном порядке за два дня.

«Я прочитала, что наступающий год — Черного Водяного Кролика — нужно встречать либо в черном, либо в любых оттенках воды, так что фиолетовый подошел идеально», — отметила Лариса Андреевна.

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Лариса Гузеева готова покорять зрителей в новогоднюю ночь. Фото: Первый канал

Магический образ телеведущей завершил огромный розовый рубин на пальце.

«Одни говорят, это камень власти и авторитета, — рассказала Гузеева. — Другие считают, что рубин наделяет хозяйку лучшими человеческими качествами — добротой и щедростью. Не знаю, как насчет улучшения моих личных качеств, но то, что камень идеально подошел к сверкающим пайеткам, это факт».

Как вам чарующий образ теледивы?

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