«Фиолетовый подошел идеально»: в новогоднюю ночь Лариса Гузеева появится на Первом в костюме с пайетками

Во время «Новогодней ночи на Первом» готовьтесь увидеть Ларису Гузееву в элегантном наряде. 63-летняя телеведущая появилась на съемках в брючном костюме, расшитом фиолетовыми пайетками. Эта красота была сшита для звезды в ателье в срочном порядке за два дня.

«Я прочитала, что наступающий год — Черного Водяного Кролика — нужно встречать либо в черном, либо в любых оттенках воды, так что фиолетовый подошел идеально», — отметила Лариса Андреевна.

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