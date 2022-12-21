«Крой аристократический»: Подольская в элегантном платье миди с поясом и белоснежной шубе отметилась на вечеринке

Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Певица появилась на публике в лаконичном образе. Ее лук восхитил модельера Наза Маера.

Наталья Подольская уже много лет выступает на публике. Она выпускает новые песни, снимает клипы и порой снимается для ТВ. Певица также совмещает карьеру и материнство. Своему мужу Владимиру Преснякову она подарила двоих детей: Артемия и Ивана. Ей удалось за короткий срок вернуться в форму после родов. 

В декабре Наталья часто выходит в свет. Она выбирает женственные образы. На днях певица отправилась на вечеринку. Она облачилась в черное платье миди с широким поясом и юбкой-солнце. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру и изящные щиколотки. Подольская накинула белоснежную шубку, чтобы не замерзнуть. 

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Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. 

«Дорогое и достаточно универсальное вечернее платье. Почему универсальное? Потому что оно подойдет к множеству проводов: премьера фильма, модная премия, новогодняя вечеринка и даже день рождения.

Крой наряда аристократический, поэтому он так прекрасно сочетается с минимум украшений. Утонченная элегантность, изысканность, но не приторно-скучная. Шуба разбавляет минимализм и добавляет шика.

Отдавая предпочтение подобному наряду, нужно помнить, что черный цвет коварен. Тех, кого чёрный выбрал сам, он делает аристократками, других же старит», – высказался эксперт.

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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