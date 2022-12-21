«Крой аристократический»: Подольская в элегантном платье миди с поясом и белоснежной шубе отметилась на вечеринке

В декабре Наталья часто выходит в свет. Она выбирает женственные образы. На днях певица отправилась на вечеринку. Она облачилась в черное платье миди с широким поясом и юбкой-солнце. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру и изящные щиколотки. Подольская накинула белоснежную шубку, чтобы не замерзнуть.

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