«Модница недели» в новогодней «СамоИронии судьбы»: Бузову состарили на двадцать лет, а пародия Картунковой - блеск

В последний вечер года, 31 декабря, канал ТНТ покажет комедию «СамоИрония судьбы». Новогодний мюзикл, основанный на советских фильмах и клипах, наделал много шума задолго до своего выхода на экраны. Нас же интересует, насколько точно переданы образы известных всем персонажей. Наряды героев «СамоИронии судьбы» оценила стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

Алсу – образ из клипа на песню «Зимний сон»

В «СамоИронии» судьбы покажут и самые знаковые клипы прошлых лет. Один из них – на хит певицы Алсу «Зимний сон». 39-летняя Алсу сыграет саму себя образца 1999 года. Именно тогда вышел в свет клип с нею в главной роли.