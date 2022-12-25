«Модница недели» в новогодней «СамоИронии судьбы»: Бузову состарили на двадцать лет, а пародия Картунковой - блеск

В последний вечер года, 31 декабря, канал ТНТ покажет комедию «СамоИрония судьбы». Новогодний мюзикл, основанный на советских фильмах и клипах, наделал много шума задолго до своего выхода на экраны. Нас же интересует, насколько точно переданы образы известных всем персонажей. Наряды героев «СамоИронии судьбы» оценила стилист-имиджмейкер Елена Бестави.
Алсу – образ из клипа на песню «Зимний сон»
В «СамоИронии» судьбы покажут и самые знаковые клипы прошлых лет. Один из них – на хит певицы Алсу «Зимний сон». 39-летняя Алсу сыграет саму себя образца 1999 года. Именно тогда вышел в свет клип с нею в главной роли.
Певица Алсу в «СамоИронии судьбы». Фото: ТНТ
«Алсу все так же хороша! Правда, взгляд стал уверенным и мудрым. Белый все так же ей к лицу. Трикотаж весьма актуален. 10 баллов».
Ольга Бузова в образе Гали из «Иронии судьбы»
Поющая телеведущая Ольга Бузова в «СамоИронии судьбы» сыграет сразу двух любимых женщин Жени Лукашина – Галю и Надю. На этом снимке Ольга Бузова в образе Гали. Костюмеры знатно состарили популярную теледиву.
Ольга Бузова в комедии «СамоИрония судьбы». Фото: ТНТ
«Вот где ярко видно, что неправильно подобранные вещи (по цвету, по рисунку) могут прибавить +20 к возрасту. Оценивать сложно. Повторили образ точно. Но то, что он абсолютно не подходит Ольге, очевидно. 3 балла».
Ольга Картункова в образе Нади из «Иронии судьбы»
Ольга Картункова уже не впервые примеряет на себя образ Нади Шевелевой. Когда-то в КВН она уже представала в образе культового персонажа. В тот раз пародия была просто блестящей. В этот раз, судя по всему, - тоже.
Ольга Картункова в образе Нади Шевелевой и ее Жени Лукашины. Фото: ТНТ
«Пародия удалась. С этой позиции, безусловно, 10 баллов».
Филипп Киркоров в образе Ипполита из «Иронии судьбы»
Поп-король Филипп Киркоров в «СамоИронии судьбы» воплотил правильного, но отвергнутого невестой Ипполита. Как минимум, внешне у него это получилось.
Филипп Киркоров в «СамоИронии судьбы». Фото: ТНТ
«Поп-короля Филиппа Киркорова сложно представить в образе Ипполита. Но повтор героя фильма Эльдара Рязанова вполне удался. 9 баллов».
Клава Кока в образе Лены Крыловой из «Карнавальной ночи»
Клаве Коке досталась ответственная роль. Певицу теперь будут сравнивать с самой Людмилой Гурченко, которая влюбила в себя весь СССР, появившись в 1956 году в культовом фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Клава Кока исполнит в «СамоИронии судьбы» хит про пять минут.
Клава Кока в «СамоИронии судьбы». Фото: ТНТ
«При рассмотрении наряда Клавы Коки сразу возникает вопрос: к чему здесь казаки? Они на время ушли на покой. Если бы выбор пал на грубые ботинки, можно было бы предположить, что таким образом отразили связь времен. Нет законченности в образе. 5 баллов».
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Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла делят образы Алсу из клипа «Зимний сон» и Ольги Картунковой-Нади Шевелевой. У них по десять баллов. Второе место у наряда поп-короля Филиппа Киркорова-Ипполита. На третьем месте Клава Кока, изобразившая современную версию героини Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи».
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави, стилист-имиджмейкер. На протяжении десяти лет Елена Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: личный архив