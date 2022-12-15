Современно и стильно: Стеша Маликова отметилась в остромодных джинсах палаццо и твидовом жакете

Стефания Маликова уже давно сама зарабатывает. Она смогла открыть свой бутик одежды в этом году, а ее бред существует два года. Дочка Дмитрия Маликова создает наряды для своих сверстниц. Она часто отдает предпочтение романтичным платьям, а также свитерам, курткам и ярким пальто. Для зимы она выпустила целую колееуцию нарядов.
На этот раз Стеша решила показать, в чем ходит в непостоянную погоду в Москве. Она выбрала остромодные широкие джинсы с высокой талией. Она дополнила лук майкой и твидовым жакетом оверсайз. Дочка артист продемонстрировала наряд современной леди с ноткой шика, но при этом очень комфортный.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Повседневный лук, очень хорошая база. Здесь широкие джинсы с высокой посадкой прекрасно сочетаются с белой майкой. Это отличное полотно, на котором может написать лютую картину!
Надела косуху – пошла на рок-концерт, надела кардиган – на стрелу с подругами, надела рубашку – на баскетбольный мат и т.д.
Стефания выбрала жакет оверсайз без ворота и пуговиц. Не самый классический вариант, но имеет место быть. Вписать такую модель можно во множество во образов», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro