Современно и стильно: Стеша Маликова отметилась в остромодных джинсах палаццо и твидовом жакете

На этот раз Стеша решила показать, в чем ходит в непостоянную погоду в Москве. Она выбрала остромодные широкие джинсы с высокой талией. Она дополнила лук майкой и твидовым жакетом оверсайз. Дочка артист продемонстрировала наряд современной леди с ноткой шика, но при этом очень комфортный.

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