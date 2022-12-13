«Нежная, красивая внешность»: Татьяна Навка в белоснежном платье мидакси и перчатках вышла в свет

Татьяна Навка уже давно завершила карьеру. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию создает красочные ледовые шоу. Она держит себя в форме и в любой момент может прокатиться перед публикой на коньках. также фигуристку можно увидеть на телевизионных шоу красных дорожках. В 47 лет она не боится экспериментировать со стилем.
На днях Навка отправилась на коктейле по случаю открытия бутика Perce-Neige в галереях «Времена Года». Она облачилась в белое платье мидакси с лаконичным кроем и черные перчатки в тон кожаных сапожек. Фигуристка сделала укладку с гладким хвостом и неброский макияж в пудровых тонах. Она подчеркнула свою стройность.
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«Так приятно, что наши российские бренды активно развиваются и расширяются. Воплощают свое творческое видение, не уступая другим иностранным брендам!
Как вам платье? На мой взгляд, оно великолепно. Ничего лишнего: простота линий, мягкость силуэта и тонкая грань элегантности», – заявила спортсменка.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
«У Татьяны нежная, красивая внешность, форма и цвет платья подчеркивают элегантность своей обладательницы.
А вот аксессуары я бы рекомендовала заменить, чтобы они визуально не резали фигуру, а наоборот сделали ее целостной.
Длинные черные перчатки – это первое, что бросается в глаза при взгляде на образ Татьяны. Они действительно в моде, многие модные дома использовали этот аксессуар на своих показах.
Однако в комплекте с платьем они выглядят слишком контрастно и фактура кажется довольно плотной для выбранного платья. Гармоничнее было бы использовать более тонкий материал, либо оставить такие перчатки в тон верхней одежде, как это было показано на подиумах.
На сколько я понимаю, задумка была в том, чтобы цвет перчаток поддерживался обувью. Однако в рамках данного комплекта можно было бы рекомендовать заменить обувь на светлую, в тон платью. Тогда красивое платье не перебивалось бы визуально тяжелыми аксессуарами», – высказалась эксперт.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro