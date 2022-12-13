«Нежная, красивая внешность»: Татьяна Навка в белоснежном платье мидакси и перчатках вышла в свет

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«У Татьяны нежная, красивая внешность, форма и цвет платья подчеркивают элегантность своей обладательницы.

А вот аксессуары я бы рекомендовала заменить, чтобы они визуально не резали фигуру, а наоборот сделали ее целостной.

Длинные черные перчатки – это первое, что бросается в глаза при взгляде на образ Татьяны. Они действительно в моде, многие модные дома использовали этот аксессуар на своих показах.

Однако в комплекте с платьем они выглядят слишком контрастно и фактура кажется довольно плотной для выбранного платья. Гармоничнее было бы использовать более тонкий материал, либо оставить такие перчатки в тон верхней одежде, как это было показано на подиумах.

На сколько я понимаю, задумка была в том, чтобы цвет перчаток поддерживался обувью. Однако в рамках данного комплекта можно было бы рекомендовать заменить обувь на светлую, в тон платью. Тогда красивое платье не перебивалось бы визуально тяжелыми аксессуарами», – высказалась эксперт.