Самые модные наряды лауреатов телефестиваля «Песня года»

Два первых дня января на канале «Россия 1» по традиции будут показывать музыкальный фестиваль «Песня года». Прозвучат хиты звезд нашей эстрады. Съемки телефестиваля прошли на прошлой неделе. Мы заглянули за кулисы и рассмотрели, как нарядились звезды.

Филипп Киркоров и Анна Асти тоже пели дуэтом и получили диплом за хит «Хобби». «Мы сегодня получили главные статуэтки нашей страны. Для Ани это первая награда в сольной карьере, но не последняя, - говорит Филипп. - Я так рад, что ты появилась в моей жизни. Имя начинается на «а» и заканчивается на «а».

Это удивительно, но имена всех главных женщин в моей жизни начинаются на «а». Это все красивые, потрясающие женщины». Певец был увешан дорогими кольцами и браслетами Cartier. А Анна Асти демонстрировала спортивный шик: кожанка, шаровары, топ. И актуальный в этом сезоне берет.