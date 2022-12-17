Самые модные наряды лауреатов телефестиваля «Песня года»

Два первых дня января на канале «Россия 1» по традиции будут показывать музыкальный фестиваль «Песня года». Прозвучат хиты звезд нашей эстрады. Съемки телефестиваля прошли на прошлой неделе. Мы заглянули за кулисы и рассмотрели, как нарядились звезды.
Филипп Киркоров и Анна Асти тоже пели дуэтом и получили диплом за хит «Хобби». «Мы сегодня получили главные статуэтки нашей страны. Для Ани это первая награда в сольной карьере, но не последняя, - говорит Филипп. - Я так рад, что ты появилась в моей жизни. Имя начинается на «а» и заканчивается на «а».
Это удивительно, но имена всех главных женщин в моей жизни начинаются на «а». Это все красивые, потрясающие женщины». Певец был увешан дорогими кольцами и браслетами Cartier. А Анна Асти демонстрировала спортивный шик: кожанка, шаровары, топ. И актуальный в этом сезоне берет.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Мари Краймбрери пела и сама, и дуэтом с Димой Биланом. Самый заметный наряд певицы оказался похож на свадебное платье, в которых раньше сажали кукол на капот машин.
Впрочем, много тюля и пышные юбки как раз подходят таким хрупким женщинам. По слухам, Мари рассталась с женихом - экс-бойфрендом Ольги Бузовой, поющим блогером Давой. Так что платье не намек на свадьбу, а лишь сценический антураж.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Лолита может и Новый год встречать в этом вечернем платье. Бархатный наряд с отделкой серебром - элегантное решение. Между делом Лолита рассказала, что вновь влюблена и любима.
Праздники проведет как раз с новым возлюбленным. Но нет, рядом с артисткой на этом фото не бойфренд, а коллега и друг Коста Лакоста, с которым Лолита поет в дуэте песню «По-другому».
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Валерия надела платье, в котором сразу три модных тренда: перья, запах, асимметрия. Кроме того, синий считается одним из основных цветов в палитре года Кролика.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Лера Кудрявцева позировала фотографам недолго, а убегая, предупредила: «Отфотошопите потом!» Мы ничего не фотошопили, так как Лера в отличной форме. Кудрявцева в паре с другом Сергеем Лазаревым ведет «Песню года» с 2007-го. Платье у ведущей очень красивое: креативные рукава, прозрачные вставки из россыпи камней.
Фото: Владимир Веленгурин/КП
SHAMAN получил диплом фестиваля как автор своей песни «Встанем». В ответ на вопрос журналистов о том, настоящие ли у него дреды, он дал возможность убедиться в этом лично.
Предложением воспользовалась «Света из Иванова» - корреспондент НТВ Светлана Курицына. Светлана дергала мощно, так что можно не сомневаться - дреды не бутафорские.
«Песня года» 1, 2 января