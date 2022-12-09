«Один из главных оттенков сезона»: Бородина в пуховике Prada и кожаной мини-юбке пришла на вечеринку

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Теперь она появляется на только на съемках «Дома-2», но и нового проекта «Женский клуб». Ксения для многих поклонников стала иконой стиля. Она закупается брендовыми нарядами, ради которых готова ехать в Европу. А после развода звезда стала еще чаще выходить в свет.
На днях Ксения решила похвастаться своим новым образом. Она облачилась в черный пуховик-дутик Prada, который дополнила длинными сапогами на толстой подошве. свой лук она сделала более ярким с помощью яркий мини-сумки. Бородина сделала высокий хвост, открыв свое лицо. Благодаря кожаной мини-юбке она подчеркнула свои стройные ноги. Джемпер в цвете фуксии завершил аутфит.
Бородина в таком броским наряде появилась на вечеринке визажиста Сердара Камбарова. Она обняла своего близкого друга. Именинник не раз делал макияж для телеведущей. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Однако некоторые пользователи Сети решили, что такая короткая юбка не подходит ей, так как предназначена для более молодых девушек.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Фуксия – один из главных оттенков сезона 2022. В следующем году насыщенный розовый цвет тоже будет в тренде, поэтому в плане цветовой гаммы здесь есть попадание в тенденции. Что касается черного цвета и кожаной фактуры, это дает нам отсыл к эстетике 80-х годов. Это тоже в духе времени, в духе трендов.
Меня смущает сочетание с верхней одеждой. Она надела пуховик бренда Prada. Сама по себе эта куртка очень интересная, так как содержит в себе классический фасон: отложной воротник, накладные карманы и пересекается с силуэтом мужского пиджака. При этом текстура куртки дутая в более спортивном стиле.
На Ксении также мини-юбку, обтягивающий джемпер. В сочетании с этим образом пуховик смотрится странно, он не сочетается с другими элементами образа. А еще один минус в том, что длинна юбки и пуховика совпадают. Это нехорошо, потому что создается впечатление, что юбку забыли надеть.
Длинна верхней одежды и юбки должна быть выдержана в правильных пропорциях. Длинная верхней одежды должна быть либо длиннее, либо короче. Плюс еще контраст горловины. Отложной воротник на пуховике и воротник-стойка на джемпере между собой дают диссонанс.
Я бы заменила пуховик на кожаную куртку-авиатор. таким образом мы бы сохранили целостность стиля и подчеркнули бы еще сильнее связь с циклом 80-х», – высказалась эксперт.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro