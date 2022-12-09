«Один из главных оттенков сезона»: Бородина в пуховике Prada и кожаной мини-юбке пришла на вечеринку

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.

«Фуксия – один из главных оттенков сезона 2022. В следующем году насыщенный розовый цвет тоже будет в тренде, поэтому в плане цветовой гаммы здесь есть попадание в тенденции. Что касается черного цвета и кожаной фактуры, это дает нам отсыл к эстетике 80-х годов. Это тоже в духе времени, в духе трендов.

Меня смущает сочетание с верхней одеждой. Она надела пуховик бренда Prada. Сама по себе эта куртка очень интересная, так как содержит в себе классический фасон: отложной воротник, накладные карманы и пересекается с силуэтом мужского пиджака. При этом текстура куртки дутая в более спортивном стиле.

На Ксении также мини-юбку, обтягивающий джемпер. В сочетании с этим образом пуховик смотрится странно, он не сочетается с другими элементами образа. А еще один минус в том, что длинна юбки и пуховика совпадают. Это нехорошо, потому что создается впечатление, что юбку забыли надеть.

Длинна верхней одежды и юбки должна быть выдержана в правильных пропорциях. Длинная верхней одежды должна быть либо длиннее, либо короче. Плюс еще контраст горловины. Отложной воротник на пуховике и воротник-стойка на джемпере между собой дают диссонанс.

Я бы заменила пуховик на кожаную куртку-авиатор. таким образом мы бы сохранили целостность стиля и подчеркнули бы еще сильнее связь с циклом 80-х», – высказалась эксперт.