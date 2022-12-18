«Модница недели» на шоу «Наследники и самозванцы»: яркие образы ведущей Ляйсан Утяшевой – почему ее хочется рассматривать

Признайтесь, когда вы смотрите шоу телеканала ТВ-3 «Наследники и самозванцы», то при появлении на экране ведущей проекта Ляйсан Утяшевой тут же забываете о происходящем и начинаете рассматривать ее наряды. Мы вас понимаем! «Модница недели» вместе с экспертом по вопросам моды и стиля Ларисой Тимиряевой объясняет, в чем магнетизм нарядов Ляйсан Утяшевой.

Небольшой спойлер: стилисты проекта ТВ-3 «Наследники и самозванцы» настоящие мастера своего дела, все образы Ляйсан Утяшевой удостоились высокой оценки эксперта Teleprogramma.pro.

С нотками ретро

Ляйсан Утяшева в этом образе предстала на первой программе в момент знакомства с участниками реалити-шоу. Хотите его повторить, учтите, что нужно устранить мелкие промахи.