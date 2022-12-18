«Модница недели» на шоу «Наследники и самозванцы»: яркие образы ведущей Ляйсан Утяшевой – почему ее хочется рассматривать

Признайтесь, когда вы смотрите шоу телеканала ТВ-3 «Наследники и самозванцы», то при появлении на экране ведущей проекта Ляйсан Утяшевой тут же забываете о происходящем и начинаете рассматривать ее наряды. Мы вас понимаем! «Модница недели» вместе с экспертом по вопросам моды и стиля Ларисой Тимиряевой объясняет, в чем магнетизм нарядов Ляйсан Утяшевой.
Небольшой спойлер: стилисты проекта ТВ-3 «Наследники и самозванцы» настоящие мастера своего дела, все образы Ляйсан Утяшевой удостоились высокой оценки эксперта Teleprogramma.pro.
С нотками ретро
Ляйсан Утяшева в этом образе предстала на первой программе в момент знакомства с участниками реалити-шоу. Хотите его повторить, учтите, что нужно устранить мелкие промахи.
Ляйсан Утяшева в образе с нотками в ретро. Фото: ТВ-3
«Ретро образ в современной интерпретации, что сейчас очень модно. Женственность, акцент на талии — модные тренды 2022. Платье винного оттенка в сложно - романтическом стиле + винтажные перстни, поддерживают стиль и эстетику всего образа. Модного градуса добавляет чокер в виде цветка.
Броши из цветов в самых модных фаворитах. Нотки ретро можно было бы отразить и в макияже, и в прическе - для целостности картинки, но они в современной интерпретации. Прямо не хватает какого-нибудь ретро завитка в волосах. Поэтому поставлю 8 баллов».
Стиль свободолюбивой француженки
Этот образ Ляйсан Утяшева продемонстрировала во время завтрака с участниками реалити-шоу. Его можно спокойно повторять, если вам близок стиль француженок.
Ляйсан Утяшева в образе француженки. Фото: ТВ-3
«Уютный, модный, расслабленный образ. В модном монохромном цветовом комбинировании. В холодном сезоне 2022 -2023 в моду вернулся деловой стиль. В данном аутфите мы видим трендовые объемные фасоны брюк и жакета в мужском стиле. Этот образ очень напоминает стиль современной свободолюбивой француженки, любящей себя, никуда не спешащей, ценящей комфорт, удобство и качество.
Поэтому просто идеально подобран французский берет, прическа, и удобная, но не спортивная обувь, что очень важно. Еще бы поставить точку темными имиджевыми очками, ведь мода носить солнечные очки не от солнца, а как украшение пришла именно от француженок. Но все равно картинка целостная, гармоничная и стильная с учетом самых модных тенденций, 9 баллов».
Тонкая грань эстетики и дерзости
Этот наряд Ляйсан Утяшевой для вечернего выхода – лидер нашего модного баттла. Он оригинальный, модный и делает свою обладательницу зовущей.
Ляйсан Утяшева в вечернем образе. Фото: ТВ-3
«Очень модный образ с самым модным акцентом 2022 — на груди, а точнее на бра. Очень оригинально и драматично оформлена эта зона белым корсетным топом и черным прозрачным верхом кружевного платья. Эта зона просто приковывает к себе внимание, ее хочется рассматривать. Как раз тот случай, когда соблюдена тонкая грань эстетики и дерзости и Ляйсан выглядит не вызывающе, а зовуще. Это очень важно. Получилось эффектно и контрастно. И при этом очень модно, корсеты в модных фаворитах. Да и платье просто соткано из модных трендов.
Прозрачность, кружево, модная драпировка. Перчатки также считаются одним из самых модных аксессуаров 2022 -2023. Модный тренд и перстни на всех пальцах. Откровенность платья уравновешена легкой шубкой цвета спелой вишни. Ее цвет так гармонично перекликается с нежными розовыми губами и рубиновым цветом в камне перстня. Просто идеально сочетаются со стилистикой образа прическа и макияж. Роковая женщина, с чувством собственного достоинства. 10 баллов».
Драматический образ
Ляйсан Утяшева продемонстрировала идеальное сочетание красного и черного. Ну, почти.
Ляйсан Утяшева в наряде в мужском стиле. Фото: ТВ-3
«Все целостно, стильно, в свете модного контраста. Яркий образ в самом драматическом цветовом комбинировании красного с черным. Хорошо, что красного больше, и он алого оттенка, который подходит блондинкам. Драму образа поддерживает смоки-айс в макияже. Гармонию создает и ритм четких линий и острых углов. Брючные костюмы и деловой стиль вновь на пике моды. В тренде и свободный фасон жакета и брюк.
В моде и фрагментарная демонстрация оголенных участков тела, а это небольшой треугольник в области живота, который создает жилет, надетый на кроп-топ. Все модно, стильно, ярко, но чего-то не хватает, какой -то детали, может быть украшения. На фото я не вижу серег, если они есть. Можно было бы завершить образ объемной черной моно-серьгой, чтобы нежную голову уравновесить с красно-черной драмой образа, или надеть имиджевые очки в черной оправе с прозрачными стеклами... Поскольку Ляйсан блондинка, то нежность нужно «подтянуть» к драме, одного макияже не хватает. Так что сниму единичку. 9 баллов».
Подводим итоги
В этой модной битве образов ведущей реалити-шоу канала ТВ-3 «Наследники и самозванцы» Ляйсан Утяшевой победил вечерний наряд с драпировкой и вставками из кружева. Второе место поделили образы в стиле свободолюбивой француженки и драматического сочетания красного с черным. На третьем месте образ Ляйсан Утяшевой с нотками ретро.
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».