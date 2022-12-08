«Образ - один большой тренд»: Дженнифер Лопес предстала в брюках на молнии и куртке-рубашке в своем особняке

Дженнифер Лопес уже давно стала звездой мирового масштаба. В 53 года она не перестает восхищать моложавой внешностью и спортивной фигурой. Певица регулярно выступает на публике. Для миллионов фанатов она успела стать иконой стиля. Артистка любит романтические образы, а для выходов в свет зачастую выбирает провокационные луки.
На днях Лопес решила поделиться домашними кадрами. Она позировала в своем особняке у нарядной елочки. Певица выбрала монохромный образ в красном цвете. Широкие брюки она сочетала с ботильонами в тон и куртку-рубашкой с поясом. Свой образ артистка дополнила красные очками и сумкой.
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Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от ее наряда в рождественских тонах. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Тотал ред –- опасная игра, которую способна поддержать не каждая личность. Но Лопес он определено идет.
Однако Джей Ло не цветом одним решила привлекать внимание. Весь ее образ – это один большой тренд. Почему один? Потому что все тренды подобраны гармонично, они дружат, дополняют друг друга, не перетягивая внимание.
Широкие брюки с молнией на штанинах – тренд. Молниеносный или надолго пока сложно сказать. Я склоняюсь к мысли, что это яркая, но быстрая история, но мимо него нельзя пройти трендсеттерам, таким как Дженнифер.
Куртка-рубашка, сапоги, очки, сумка – все очень интересно и вкусно», – высказался эксперт.
Дженнифер Лопес. Фото: Teleprogramma.pro
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro