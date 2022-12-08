«Образ - один большой тренд»: Дженнифер Лопес предстала в брюках на молнии и куртке-рубашке в своем особняке

Поклонники пришли в восторг от ее наряда в рождественских тонах. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

«Тотал ред –- опасная игра, которую способна поддержать не каждая личность. Но Лопес он определено идет.

Однако Джей Ло не цветом одним решила привлекать внимание. Весь ее образ – это один большой тренд. Почему один? Потому что все тренды подобраны гармонично, они дружат, дополняют друг друга, не перетягивая внимание.

Широкие брюки с молнией на штанинах – тренд. Молниеносный или надолго пока сложно сказать. Я склоняюсь к мысли, что это яркая, но быстрая история, но мимо него нельзя пройти трендсеттерам, таким как Дженнифер.

Куртка-рубашка, сапоги, очки, сумка – все очень интересно и вкусно», – высказался эксперт.