«Модница недели» на шоу «Дуэты»: наряд Тодоренко смотрится дешево, а Бабкина добилась комичного эффекта

На телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон шоу «Дуэты». Здесь прекрасно и неожиданно все – и участники, и их образы. «Модница недели» решила изучить наряды известных вокалисток. Приближается время новогодних вечеринок, можно ли взять за пример для подражания образы звезд, рассказала дизайнер Валерия Утушкина.
Алена Апина: у нее стоит поучиться
Смотрите и учитесь – так можно охарактеризовать этот образы Алены Апиной. Ее наряд в стиле «лучше меньше да лучше» - хороший пример для подражания.
Алена Апина. Фото: «Россия 1»
«Выбор Алены Апиной в целом удачный, в особенности, того, что касается цветовой палитры: фуксия образует очень глубокое и гармоничное сочетание с темно-синим, которое удачно оттеняет мягкую внешность блондинки. Простой и элегантный комбинезон в сочетании с лодочками и чокером в виде розочки.
Многим отечественным звездам стоит поучиться правилу «лучше меньше да лучше». Возможно, здесь несколько искажены пропорции тела, и верхняя часть туловища смотрится слишком объемной, но с другого ракурса это вряд ли бросается в глаза, так что, в целом наряд отличный. 8 баллов».
Анастасия Стоцкая: без фантазии
Анастасия Стоцкая выбрала наряд, который наверняка есть в гардеробе многих женщин. Звездам же стоит демонстрировать наличие какой никакой фантазии.
Анастасия Стоцкая. Фото: «Россия 1»
«К наряду Анастасии Стоцкой тоже не придерешься, классическое платье красного цвета отлично сидит по фигуре и демонстрирует красивые ноги певицы. Однако, интересным и запоминающимся этот наряд нельзя назвать – все это мы видели уже миллион раз, и подобное платье наверняка есть в гардеробе многих наших читательниц. Для праздничного корпоратива вариант отличный, но для телевидения стоило проявить больше фантазии. 7 баллов».
Надежда Бабкина: переборщила с креативом
«С порога и в морду», - одна из любимых фраз певицы Надежды Бабкиной. Звезда обожает удивлять, но иногда эта привычка играет против нее.
Надежда Бабкина и Александр Маршал. Фото: «Россия 1»
«А вот Надежда Бабкина, наоборот, переборщила с креативом и в этом наряде ее хочется назвать бабой на самовар. Сложно даже представить, где ей удалось раздобыть такой жакет. Золотая вышивка, красный бархат, пышная юбка – от такого вычурного сочетания на женщине с ярким макияжем и пышной черной гривой можно ожидать только комичного эффекта. 2 балла».
Наташа Королева: неудачное платье
Это платье «русалки» российского шоу-бизнеса Наташи Королевой может казаться роскошным только дилетантам. Профессионал же сразу нашел в нем массу недочетов, которые сыграли против Королевой.
Наташа Королева. Фото: «Россия 1»
«Платье Наташи Королевой тоже не назовешь удачным. Задумка интересная, но реализация плохая. Для такого фасона следовало подобрать монотонную ткань без полоски, потому что вырезы и стыки бесконечно искажают рисунок и вместе с ним пропорции тела.
Непонятно, к чему такая странная длина рукава и манжеты, то ли это подвороты, то ли контрастная ткань. Драпировка и вырез на юбке – это перебор, стоило выбрать что-то одно. Одним словом – перегружено, даже не смотря на единый цвет. 4 балла».
Регина Тодоренко: смотрится дешево
Если вы решили отправиться на новогоднюю вечеринку в платье, как у Регины Тодоренко, советуем от этой идеи отказаться или хотя бы не делать ошибок, которые допущены в наряде телеведущей.
Регина Тодоренко. Фото: «Россия 1»
«Наряд Регины Тодоренко, конечно, подчеркивает достоинства фигуры телеведущей, но смотрится дешево. Стоило хотя бы обойтись без оборки сбоку, которая открывает изнаночную сторону синтетического материала и в целом смотрится лишней. К тому же этот единый оттенок для всего наряда не слишком радует глаз – лучше смотрелся бы либо более насыщенный зеленый, либо наоборот салатовый оттенок. 4 балла».
Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла достается певице Алене Апиной. На втором – Анастасия Стоцкая. Третье между собой делят Наташа Королева и Регина Тодоренко.
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Валерия Утушкина. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Валерия Утушкина– дизайнер, тренер-наставник по автоматизации и запуску молодых российских брендов. Прошла обучение в Istituto Marangoni (Париж), где изучала программы по модному бизнесу. В фэшн-индустрии работает с 2015 года, тогда же открыла первое ателье. Собственный бренд LERU Валерия запустила 2 года назад.