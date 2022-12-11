«Модница недели» на шоу «Дуэты»: наряд Тодоренко смотрится дешево, а Бабкина добилась комичного эффекта

На телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон шоу «Дуэты». Здесь прекрасно и неожиданно все – и участники, и их образы. «Модница недели» решила изучить наряды известных вокалисток. Приближается время новогодних вечеринок, можно ли взять за пример для подражания образы звезд, рассказала дизайнер Валерия Утушкина.

Алена Апина: у нее стоит поучиться

Смотрите и учитесь – так можно охарактеризовать этот образы Алены Апиной. Ее наряд в стиле «лучше меньше да лучше» - хороший пример для подражания.