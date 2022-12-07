Безукоризненный стиль леди: Миддлтон в платье-футляре в «гусиную лапку» и лодочках подчеркнула стройность

Кейт Миддлтон и принц Уильям в этом году получили новые титулы. Члены королевской семьи исполняют множество обязанностей. После смерти королевы Елизаветы II на их плечи легко еще больше дел. Они встречают почетных гостей во дворце. А недавно супруги провели три дня в США с официальным визитом.
В день у Кейт порой было несколько встреч. Она взяла с собой костюмы, пальто и даже вечернее платье, в котором появилась на премии в области экологии. Принцесса Уэльская славится своей утонченностью. Она часто использует ретро наряды, чтобы напомнить о важных моментах из прошлого.
Одним из ярких появлений Миддлтон на публике в Бостоне стал день, когда она предстала в платье-футляре Emilia Wickstead с модным принтом «гусиная лапка». Наряд подчеркнул ее стройность. Лук дополнили черные лодочки.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Публика восхитилась тем, как оделась жена принца Уильяма. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
«Образ жизни Кейт Миддлтон диктует ей то, как она должна выглядеть. А выглядеть она должна так, чтобы строго соблюдать протокольный стиль. Хочу отметить, что это самый строгий и консервативный стиль из всех существующих. Он практически не подлежит изменениям и новейшим трендам.
Поэтому с точки зрения уместности и стиля это платье подходит просто великолепно – и крой и принт. Оно строгое, элегантное, подчеркивает фигуру. Правильной длины.
Лаконичные аксессуары подчеркивают сдержанный образ. Геометричная сумочка сочетается с цветом платья. Цвет туфель так же дублируется в основном костюме. Подобное дублирование цвета – безотказный способ сделать весь образ целостным и гармоничным», – высказалась эксперт.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro