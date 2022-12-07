Безукоризненный стиль леди: Миддлтон в платье-футляре в «гусиную лапку» и лодочках подчеркнула стройность

В день у Кейт порой было несколько встреч. Она взяла с собой костюмы, пальто и даже вечернее платье, в котором появилась на премии в области экологии. Принцесса Уэльская славится своей утонченностью. Она часто использует ретро наряды, чтобы напомнить о важных моментах из прошлого.

Одним из ярких появлений Миддлтон на публике в Бостоне стал день, когда она предстала в платье-футляре Emilia Wickstead с модным принтом «гусиная лапка». Наряд подчеркнул ее стройность. Лук дополнили черные лодочки.

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