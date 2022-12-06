«Выглядит очень экстравагантно»: Алсу в трендовом костюме пыльно-розового цвета предстала в шоу «Дуэты»

На днях Алсу оторвалась в ресторане. Она отметилась в белом костюме с лампасами. Однако в ее коллекции оказался еще более броский лук. На съемках нового выпуска шоу «Дуэты» певица предстала в костюме с приталенным жакетом и брюками клеш припыленного розового цвета.

Наряд украшал огромный цветок из ткани на плече. Артистка спела с Жасмин на одной сцене. Она восхитила ведущих Николая Баскова и Сергея Лазарева.

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