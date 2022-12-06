«Выглядит очень экстравагантно»: Алсу в трендовом костюме пыльно-розового цвета предстала в шоу «Дуэты»

Алсу является одной из самых популярных певиц в России. Больше 20 лет она выступает на сцене. Артистка не перестает удивлять публику. В 39 лет она может похвастаться стройной фигурой. Певица часто демонстрирует модные наряды, когда появляется на публике. В декабре у звезды особенно много съемок.
На днях Алсу оторвалась в ресторане. Она отметилась в белом костюме с лампасами. Однако в ее коллекции оказался еще более броский лук. На съемках нового выпуска шоу «Дуэты» певица предстала в костюме с приталенным жакетом и брюками клеш припыленного розового цвета.
Наряд украшал огромный цветок из ткани на плече. Артистка спела с Жасмин на одной сцене. Она восхитила ведущих Николая Баскова и Сергея Лазарева.
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Алсу и Жасмин. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Словена Соколова.
«Образ Алсу, не смотря на его нежный пыльно-розовый цвет, выглядит очень экстравагантно. Все это благодаря гипертрофированному цветку, который в этом сезоне завоевал сердца самых-самых fashionista мира.
И если гигантский цветок сейчас вам кажется слишком большим и странным, то готовьтесь, это 100-процентрый тренд. Но он краткосрочный, как все гипертрофированное. Не ошибусь, если скажу, что эти цветы в следующем сезоне мигрируют в массмаркет. Но тогда это уже не будет остромодно.
Костюм Алсу очень неплох, приталенный жакет – тренд, брюки – клеш – тоже. Все ничего, вот только рукава кажутся лишними. К такому огромному аксессуару хочется спокойный нейтральный фон.
Что касается цветовой гаммы – Алсу все хорошо. Но все же лучше более интенсивные цвета. Будь этот костюм цвета фуксии, он выглядел бы на Алсу еще более эффектно и подчеркивал бы ее яркую внешность», – высказалась эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro