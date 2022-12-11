Как Валерия, Бузова и другие звезды носят обновки «из прошлого»

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Молодая мама и бывшая «папина дочка» выглядит в этом костюмчике невероятно мило. Шерстяные, твидовые костюмы в клетку вновь популярны - современная молодежь берет пример с родителей, надевая такие и в офис, и на презентации, и в театр, и на праздничный ужин.