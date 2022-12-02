«Ноги кажутся бесконечными»:67-летняя Долина в трендовом костюме с пайетками предстала на красной дорожке

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Армия ее поклонников только растет. Примечательно, что она записывает дуэты с молодыми исполнителями, участвует в съемках популярных шоу. В 67 лет певица не боится экспериментировать со стилем. За минувшие два года она постройнела и обновила гардероб.
В последнее время Долина часто носит силуэтные или короткие платья. Она не скрывает, что любит сама делать украшения. На днях певица выступила во дворце Мегаспорт, где покрасовалась на красной дорожке радиостанции «Шансон».
Для выхода в свет Лариса Александрвона выбрала черный костюм с пайетками. Брюки клеш подчеркнули ее ноги. Топ с блеском и убранные волосы завершали образ. Яркий макияж с акцентом на губы добавлял градуса.
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Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова.
«Костюм с пайетками актуален. Сейчас как раз в осенне-зимнем сезоне многие дизайнеры предлагают именно акцент на фактуру, блестящую фактуру. Это могут быть пайетки, металлизированные ткани, ламе, блестки. Различные фактуры блестящие сейчас в тренде. Данный костюм рекомендую взять на заметку для встречи Нового года.
Костюм классический, сдержанный, элегантный, а вот фактура добавляет гламура, роскоши, праздности некой. Здесь образ Ларисы Долиной вполне соответствует мировым стандартам.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Брюки клеш могут удлинять и стройнить ноги. Здесь вопрос только в пропорциях. Очень важно знать, если вы носить брюки клеш и хотите, чтобы ножки выглядели длиннее, то нужно учитывать рост и вес. Если не соблюсти пропорции, то такой фасон брюк может сделать фигуру тяжеловатой, приземистой и сыграть злую шутку.
А Лариса Александровны с этим все хорошо. В тих брюках ее ноги кажутся бесконечными. Это вечерний стиль, ближе к классическому. Единственное, чтобы я заменила – это топ. Под такой костюм в стиле Гэтсби певица надела металлизированный топ.
Мне кажется, слишком контрастные фактуры режут глаз. Образ смотрится слишком блестящим. Под жакет я бы предложила атласный том в бельевом стиле или бра из экокожи. Это может быть черный цвет или насыщенный зеленый оттенок, фуксии. Чтобы образ был безупречным, то я бы поменяла топ», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro