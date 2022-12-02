«Носить наряд школьницы в 51 – значит молодиться»: Кудрявцева щегольнула в мини-платье с воротником «Клодин»

Недавно Лера смогла провести время с дочкой Марией. Четырехлетняя девочка уже любит наряжаться. А вот 1 декабря телеведущая весь день провела на съемках. Она неожиданно примерила смелый образ. Блондинка прошлась по коридору в мини-платье с белым воротником «Клодин». Черные колготки и туфли в тон дополнили образ. Кудрявцева сделала акцент на стройных ногах.

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