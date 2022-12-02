«Носить наряд школьницы в 51 – значит молодиться»: Кудрявцева щегольнула в мини-платье с воротником «Клодин»

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». В 51 год блондинка не перестает следить за фигурой. Она не скрывает, что наряды для съемок ей подбирают стилисты. В обычной жизни Лера редко носит каблуки. Она любит яркие луки в спортивном стиле.
Недавно Лера смогла провести время с дочкой Марией. Четырехлетняя девочка уже любит наряжаться. А вот 1 декабря телеведущая весь день провела на съемках. Она неожиданно примерила смелый образ. Блондинка прошлась по коридору в мини-платье с белым воротником «Клодин». Черные колготки и туфли в тон дополнили образ. Кудрявцева сделала акцент на стройных ногах.
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Поклонники удивились тому, какой короткий наряд выбрала Кудрявцева. При этом многие восхитились тем, какая она стройная. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Образ неплох сам по себе: кокетливое мини-платье с воротником гимназистки, черные колготки, строгие туфли. Все очень гармонично, обыгрывает фигуру в лучшем свете. Все хорошо, кроме одного. Его – образ – нужно снять с Леры и надеть на девушку лет 20-25.
Несмотря на тренд по стиранию рамок в мире моды, есть черта моды, а есть – пошлости. Носить наряд школьницы в 51 – значит молодиться, что выглядит пошло даже при наличии такой шикарный фигуры. Шорты, а лучше юбка, чуть длиннее, буквально на две ладони, решили бы сложившуюся проблему», – высказался эксперт.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro