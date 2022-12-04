«Модница недели» битва образов Насти Ивлеевой на шоу «Сердце Ивлеевой»: какой стал полным провалом – мнение стилиста

На канале «Пятница!» 11 ноября стартовало новое реалити-шоу, героиней которого стала Анастасия Ивлеева – «Сердце Ивлеевой». Шоу заявлено, как грандиозный эксперимент, во время которого Настя Ивлеева попробует найти мужчину для серьезных отношений. Разумеется, Настя ходит на свидания. В чем? Насколько хороши ее наряды? Образы Ивлеевой изучила модный эксперт Teleprogramma.pro дизайнер Валерия Утушкина.
В стиле вестерн
Чем проще, тем лучше. Этот закон работает всегда! В простой маечке и рубашке на поясе Анастасия Ивлеева выглядит куда как круче, чем в люксовых нарядах.
Анастасия Ивлеева на шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: кадр программы
«Первый образ Анастасии Ивлеевой самый, казалось бы, непритязательный и базовый, мне представляется лучшим в нашей подборке. Короткие шорты, топ на бретельках, рубашка на талии и дерзкие казаки – все это не только демонстрирует достоинства фигуры телеведущей, но и отражает ее непосредственный, немного «пацанский» характер, подчеркивает индивидуальность.
Да, здесь нет претензии на высокую моду, но в Насте слишком часто ощущается это несоответствие между слишком креативными образами только что с подиумов и внешней и внутренней простотой и «народностью» девушки. В этом образе есть именно та легкость, которой Насте часто не хватает. 10 баллов».
Все лучшее сразу
А этот образ пример того, как можно промахнуться и выглядеть нелепо, даже надев на себя все трендовые вещи сразу.
Анастасия Ивлеева на шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: кадр программы
«Настю Ивлееву по праву можно назвать одной из самых модных девушек российского шоу-бизнеса. Она работает со стилистами и стремится первой примерить и продемонстрировать все самое актуальное и трендовое.
Часто она попадает в самую цель, но иногда стремление обогнать время наносит ущерб визуальной составляющей и индивидуальности, которая просто стирается в этом обилии трендовых вещей, как в этом наряде. Все вещи очень актуальные и модные, но в целом нельзя сказать, что наряд как-то подчеркивает характер и внешние достоинства Анастасии. 7 баллов».
Подражание Мэрилин Монро
Образ романтической героини еще никому не навредил. Важно выбрать то самое платье. У Анастасии Ивлеевой это получилось.
Анастасия Ивлеева на шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: кадр программы
«Третий образ заслуживает похвалы – платье силуэта ретро с красивым принтом и изящными белыми лодочками очень к лицу блондинке Ивлеевой. Многие женщины хотели бы хоть раз примерить образ легендарной Мэрилин Монро, и Насте это вполне удалось – перед нами действительно романтичная и женственная кинозвезда. 10 баллов».
Розовая кофточка – перебор
В этом образе Насти Ивлеевой все хорошо, кроме розового цвета.
Анастасия Ивлеева на шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: кадр программы
«Этот образ Насти Ивлеевой - короткий розовый жакет, джинсы-клеш и все те же белые лодочки чуть менее удачен, потому что не совсем ей к лицу. Розовый цвет и блестящая текстура ткани в сочетании с ярким макияжем блондинки – это, как мне кажется, небольшой перебор. А в остальном наряд очень интересный. 7 баллов».
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Подводим итоги
В этой битве образов Насти Ивлеевой победу одержали сразу два – по десять баллов от дизайнера Валерии Утушкиной получили наряды Ивлеевой в стиле вестерн и Мэрилин Монро. Два другие наряда эксперт нашла не столь удачными, оценив их в семь баллов.
Справка Teleprogramma.pro
Валерия Утушкина– дизайнер, тренер-наставник по автоматизации и запуску молодых российских брендов. Прошла обучение в Istituto Marangoni (Париж), где изучала программы по модному бизнесу. В фэшн-индустрии работает с 2015 года, тогда же открыла первое ателье. Собственный бренд LERU Валерия запустила 2 года назад.
Дизайнер Валерия Утушкина. Фото: личный архив