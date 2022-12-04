«Модница недели» битва образов Насти Ивлеевой на шоу «Сердце Ивлеевой»: какой стал полным провалом – мнение стилиста

На канале «Пятница!» 11 ноября стартовало новое реалити-шоу, героиней которого стала Анастасия Ивлеева – «Сердце Ивлеевой». Шоу заявлено, как грандиозный эксперимент, во время которого Настя Ивлеева попробует найти мужчину для серьезных отношений. Разумеется, Настя ходит на свидания. В чем? Насколько хороши ее наряды? Образы Ивлеевой изучила модный эксперт Teleprogramma.pro дизайнер Валерия Утушкина.

В стиле вестерн

Чем проще, тем лучше. Этот закон работает всегда! В простой маечке и рубашке на поясе Анастасия Ивлеева выглядит куда как круче, чем в люксовых нарядах.