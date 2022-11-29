«Красивое и стильное»: Стриженова вышла в свет в трендовом платье в пол с пышными рукавами цвета горчицы

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова. Фото: Global Look Press

Телеведущая появилась на премии ТЭФИ. Она выбрала броский наряд для мероприятия. Наряд оценил концептмейкер Александр Осипов.

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она знакома многим зрителям, так как ведет «Доброе утро» и передачу «Время покажет». При этом артистка обожает нянчиться с внуком Петром и часто играет в театре. В 54 года она перестает экспериментировать с образами. Стилисты подбирают для нее яркие луки.

Недавно в Санкт-Петербурге прошла  Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Стриженова стала ведущей мероприятия. Для такого случая она облачилась в платье макси горчичного цвета. Лаконичный наряд с пышными рукавами скрыл все изъяны ее фигуры. Высокая прическа дополнила образ. 

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Поклонники разделились на два лагеря. Одним ее наряд понравился, а вторые подвергли его критике и заявили, что платье старит ведущую.

Екатерина Стриженова. Фото: соцсети звезды

Для сайта Teleprogramma.pro аутфит Екатерины оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Платье красивое и стильное. Гиперобъем – это тренд наряду с асимметрией. Здесь объем ушел в рукава, сделав их царскими, величественными. Благодаря такой детали образ сразу читается, как торжественный. Хотя в целом он достаточно спокойный - ни разрезов, ни декольте, ни мини. Очень скромно и целомудренно, но при этом нарядно, богато.

Немного смущает низ. Ткань выглядит тяжеловесной, поэтому складка в ногах как-будто тянет, утяжеляет и укорачивает силуэт, несмотря на четкую вертикаль.

Возможно, длина миди была бы уместнее. Или ткань для низа следовало выбрать из другого материала, более воздушного», – высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.

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