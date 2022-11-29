«Красивое и стильное»: Стриженова вышла в свет в трендовом платье в пол с пышными рукавами цвета горчицы

Недавно в Санкт-Петербурге прошла Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Стриженова стала ведущей мероприятия. Для такого случая она облачилась в платье макси горчичного цвета. Лаконичный наряд с пышными рукавами скрыл все изъяны ее фигуры. Высокая прическа дополнила образ.

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Поклонники разделились на два лагеря. Одним ее наряд понравился, а вторые подвергли его критике и заявили, что платье старит ведущую.