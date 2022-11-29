«Красивое и стильное»: Стриженова вышла в свет в трендовом платье в пол с пышными рукавами цвета горчицы

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она знакома многим зрителям, так как ведет «Доброе утро» и передачу «Время покажет». При этом артистка обожает нянчиться с внуком Петром и часто играет в театре. В 54 года она перестает экспериментировать с образами. Стилисты подбирают для нее яркие луки.
Недавно в Санкт-Петербурге прошла Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Стриженова стала ведущей мероприятия. Для такого случая она облачилась в платье макси горчичного цвета. Лаконичный наряд с пышными рукавами скрыл все изъяны ее фигуры. Высокая прическа дополнила образ.
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Поклонники разделились на два лагеря. Одним ее наряд понравился, а вторые подвергли его критике и заявили, что платье старит ведущую.
Екатерина Стриженова. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro аутфит Екатерины оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Платье красивое и стильное. Гиперобъем – это тренд наряду с асимметрией. Здесь объем ушел в рукава, сделав их царскими, величественными. Благодаря такой детали образ сразу читается, как торжественный. Хотя в целом он достаточно спокойный - ни разрезов, ни декольте, ни мини. Очень скромно и целомудренно, но при этом нарядно, богато.
Немного смущает низ. Ткань выглядит тяжеловесной, поэтому складка в ногах как-будто тянет, утяжеляет и укорачивает силуэт, несмотря на четкую вертикаль.
Возможно, длина миди была бы уместнее. Или ткань для низа следовало выбрать из другого материала, более воздушного», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.