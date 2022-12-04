В чем встречать год Черного Водяного Кролика: 5 фишек от профи

Необязательно шить новое платье или покупать его в магазине. Вполне можно взять старую вещь из гардероба - кое-что опять входит в моду, а чему-то можно придать актуальность при помощи ярких деталей. Вот несколько идей, которые «Телепрограмма» подсмотрела у наших звезд.
Алсу с креативным вырезом, сногсшибательным разрезом и серебристой вставкой а-ля Снегурочка под пышной елкой. Отличный вариант платья для праздника в семейном кругу.
Фото: канал «Россия 1»
Валерия сияет в серебряном платье. Ткань так аккуратно и плотно набита пайетками, что они блестят как мелкие драгоценные камни. Асимметричный подол напоминает, что сейчас актуально и мини, и макси. Классное платье для вечеринки, где запланированы танцы, - нарядно и эффектно.
Фото: соцсети
Клава Кока представляет молодежную новогоднюю моду. Топ, усыпанный камнями, с креативными разрезами подойдет и под юбку, и под брюки. Перчатки - тоже отличное праздничное решение.
Фото: соцсети
Лолита в ультрамодном пиджаке цвета фуксии и декором из страусиных перьев. Сделать такой несложно и в домашних условиях. Итак, ищем в гардеробе объемный пиджак, покупаем перья и аккуратно пришиваем - можно к пиджаку, можно к юбке или платью. У певицы идеальная новогодняя обувь - босоножки с перьями. Прекрасный вариант, чтобы выглядеть нарядно, модно на празднике в офисе.
Фото: ЖАРА-ТВ
Юлия Барановская демонстрирует, как в одном наряде сочетать два образа: интеллигентной барышни и женщины-вамп. На серебристое мини-платье надето макси-платье из тончайшей сетки с мелкими кристаллами. Так можно нарядиться на ужин в ресторане и на в меру официальное торжественное собрание с вручением новогодних премий.
Фото: соцсети
Екатерина Волкова и Александр Рогов передают атмосферу праздничного ужина друзей, которые любят встречать праздник дома без лишнего пафоса. Актриса и стилист в не выходящих из моды рваных джинсах и свитерах с новогодними аппликациями. Закажите всем гостям и членам семьи свитера из одной коллекции с одинаковыми или похожими рисунками на зимнюю тематику или с символом года Кроликом - вот и подарки готовы, и дресс-код праздника соблюден.
5 фишек от профи
Фото: личный архив
Советует стилист Юлия Казакова:
1. Нарядные и актуальные цвета: белый, черный, серебристый,
золотой, фуксия. Любительницам гороскопов следует учесть, что в год Черного Водяного Кролика рекомендуют бежевый, черный, золотой, голубой.
2. Выбирайте комфортные модели одежды из легких, мягких, струящихся тканей. Легко и удобно будет в брючном или пижамном костюме, декорированном россыпью камней.
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3. Пушистые перья могут быть везде. Подберите топ и юбку с перьями, или костюм, или платье, или корсет.
4. Актуальны платья с разрезами, вырезами различной геометрии, платья-сетки. Интересный вариант - сетки, декорированные кристаллами.
5. Когда наряд без декора, можно создать праздничный образ с помощью босоножек или туфель - с камнями, кисточками из перьев страуса, нарядными бантами.