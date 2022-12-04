В чем встречать год Черного Водяного Кролика: 5 фишек от профи

Необязательно шить новое платье или покупать его в магазине. Вполне можно взять старую вещь из гардероба - кое-что опять входит в моду, а чему-то можно придать актуальность при помощи ярких деталей. Вот несколько идей, которые «Телепрограмма» подсмотрела у наших звезд.

Алсу с креативным вырезом, сногсшибательным разрезом и серебристой вставкой а-ля Снегурочка под пышной елкой. Отличный вариант платья для праздника в семейном кругу.