«Для мамы – слишком откровенно»: Агата Муцениеце в просвечивающем костюме засветила трусики на публике

Агата Муцениеце является известной актрисой. В ее копилке десятки работ. Примечательно, что бывшая жена Павла Прилучного за последние недели похудела. Она также сменила гардероб после развода. Теперь артистка все чаще выходит в свет в коротких платьях, а также показывает декольте. При этом она всегда остается хорошей мамой для дочки Мии и сына Тимофея.
А 22 ноября Агата появилась на премьере фильма «Честный развод 2», в котором сыграла главную роль. На красной дорожке актриса появилась в черном кружевном платье и брюках клеш. Просвечивающий наряд уравновешивал жакет с атласными лацканами. Муцениеце засветила стройную фигуру в белье.
Примечательно, что артистку сопровождали дети, которые решили ее поддержать. Поклонники поделились на два лагеря. Ее дерзкий лук не всем понравился.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Начну с того, что любой образ создается под определенную ситуацию. А если он еще предполагает не сольный выход, а в сопровождении с детками, то это тоже имеет значение, поскольку восприятие, в первую очередь — мамы, потом уже женщины.
Для мамы, слишком откровенно, нет единого стиля с образами деток. А если рассматривать образ не как образ, а как аутфит, то черный монохром скомплектован грамотно: разные фактуры, разные текстуры, прозрачность кружева..., делают его интересным, его хочется рассматривать. Модный акцент на груди через бра на показ.
Модное сочетание брюк, хоть и в комбинезоне, с юбочкой. Это контрастное столкновение добавляет эффекта. В моде укороченный жакет «Спенсер», который очень гармонично вписывается в данный ансамбль. Красивая прическа с мягкими локонами, черные серьги поддерживающие черный монохром ансамбля.
Туфли на каблуке, острый нос которых поддерживает единый ритм острых углов лацканов жакета. Все прекрасно, кроме сильной прозрачности, которая просвечивает до трусиков, если учесть что образ мамы в сопровождении двух деток одетых в теплые аутфиты», – высказалась эксперт.
Агата Муцениеце с дочкой и сыном. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro