«Для мамы – слишком откровенно»: Агата Муцениеце в просвечивающем костюме засветила трусики на публике

А 22 ноября Агата появилась на премьере фильма «Честный развод 2», в котором сыграла главную роль. На красной дорожке актриса появилась в черном кружевном платье и брюках клеш. Просвечивающий наряд уравновешивал жакет с атласными лацканами. Муцениеце засветила стройную фигуру в белье.

Примечательно, что артистку сопровождали дети, которые решили ее поддержать. Поклонники поделились на два лагеря. Ее дерзкий лук не всем понравился.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».