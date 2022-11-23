Ресницы в три километра, игривые локоны и хвостик на макушке: помолодевшая Пугачева явилась на спектакль

Алле Пугачевой вновь удалось удивить публику: в свои 73 года она выглядит просто роскошно. Современная, стройная, яркая, она может служить примером для молодых.
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Звезда предстала на спектакле в Тель-Авиве в элегантном черном наряде, сделав молодежную прическу в виде легких локонов, прямой челки и игривого хвостика на макушке. Это вытянуло ее силуэт, сделав еще стройнее.
Алла Пугачева не забыла и про маленькие женские хитрости в виде густых и длинных ресниц, которые делают взгляд глубоким, привлекательным и моложавым. Хороша, как куколка!