«Модница недели» на шоу «Суперстар! Возвращение»: образ Лолиты назван провальным, а лосины Распутиной – дешевыми

Сразу обращаем внимание, что всем участницам сегодняшнего модного баттла далеко за пятьдесят, а некоторым, и за семьдесят лет. И то, как выглядят эти звездные дамы, достойно восторгов и похвалы.
В битву вступают известные певицы, которые в разном амплуа принимают участие в шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». Их образы оценила дизайнер Валерия Утушкина.
Лолита Милявская
Лолита Милявская третий сезон подряд ведет шоу «Суперстар! Возвращение» в паре с Вадимом Такменевым. Звезда взяла на себя роль некоего рефери. Она расставляет точки над i, если вдруг между судьями и участниками шоу разгорается скандал.
Лолита Милявская. Фото: НТВ
«Лолита своим нарядом не порадовала. Задумка неплохая, и она много раз успешно была реализована мировыми дизайнерами, но эта модель – провал. Утяжеляет и без того не самые воздушные формы певицы, что-то среднее между плащом и платьем очень спорной формы, к тому же совсем не сочетается с серебристыми балетками. Плюс только за самый актуальный цвет года. 3 балла».
Маша Распутина
58-летняя Маша Распутина – член жюри шоу. Ее позиция – поддержка участников. В кадре Маша Распутина появляется исключительно по пояс. Может, именно этим обусловлен выбор ее наряда?
Маша Распутина. Фото: НТВ
«Наряд Маши Распутиной похвалить абсолютно не за что. Не по моде, не по фигуре, не по возрасту, не по случаю. Особенно расстроили серебристые лосины, которые смотрятся максимально дешево и нелепо.
Распутина и так отличается чересчур яркой и неестественной внешностью после всех манипуляций с лицом, с этими пышными светлыми локонами, обильным макияжем с широкими бровями и красными губами, так что в этом вычурном наряде она кажется совсем отчаявшейся угнаться за молодостью женщиной. 1 балл».
Ольга Зарубина
64-летняя певица Ольга Зарубина – участница шоу «Суперстар! Возвращение». Исполнительница всякий раз поражает жюри не только своим вокалом, но и юным видом.
Ольга Зарубина. Фото: НТВ
«Ольга Зарубина разочаровала выбором наряда. Видимо, дело рук того же костюмера, который сшил легинсы Маши Распутиной. Не понятно вообще, что это: не то жакет, не то рубашка. Цвет в целом уже успел выйти из моды, но в сочетании с пайетками он смотрится совсем ужасно, так что, издалека кажется, что вещь сшита из лоскута винила. Дешево, непрофессионально, дополнено максимально устаревшей оправой. Два балла - только за яркую рыжую гриву».
Ирина Салтыкова
Еще одна участница шоу «Суперстар! Возвращение» Ирина Салтыкова в этом году отметила свое 56-летие, о чем, конечно же, забываешь, глядя на совершенно юную вокалистку. Исполнительница легковесных песенок в прошлом сейчас удивляет жюри и поклонников: оказывается, ей по силам и вполне серьезные композиции.
Ирина Салтыкова. Фото: НТВ
«Ирина Салтыкова выглядит вполне достойно. Певица может похвастаться прекрасной физической формой и естественной красотой, но при этом не перегибает палку и демонстрирует лишь обнаженные плечи. Пастельная цветовая палитра подчеркивает женственность светловолосой певицы. Однако, все же не хватает какого-то яркого и актуального акцента. Наряд словно из начала прошлого десятилетия. 6 баллов».
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Роксана Бабаян
Певица Роксана Бабаян – самая возрастная участница «Суперстар! Возвращение», ей 76 лет. И она – гранд-дама абсолютно во всем. Ее внешний вид, вокал и образы на сцене – безупречны.
Роксана Бабаян. Фото: НТВ
«Роксана Бабаян – лидер нашей подборки. В первую очередь потому, что цветовая гамма радует глаз – необычное сочетание сиреневого и розового очень сочно смотрится в кадре.
Кроме того, и пальто очень актуального унисекс-кроя, хотя сам выбор пальто в качестве наряда для выступления на сцене – спорный. Наверное, жакет для такого случая был бы уместнее. 7 баллов».
Подводим итоги
Пальма первенства нашего модного баттла достается 76-летней Роксане Бабаян. Ее образ на шоу «Суперстар! Возвращение» удостоен первого места. Второе место – у 56-летней Ирины Салтыковой, третье – у 59-летней Лолиты Милявской.
Валерия Утушкина. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Валерия Утушкина – дизайнер, тренер-наставник по автоматизации и запуску молодых российских брендов. Прошла обучение в Istituto Marangoni (Париж), где изучала программы по модному бизнесу. В фэшн-индустрии работает с 2015 года, тогда же открыла первое ателье. Собственный бренд LERU Валерия запустила 2 года назад.