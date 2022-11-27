«Модница недели» на шоу «Суперстар! Возвращение»: образ Лолиты назван провальным, а лосины Распутиной – дешевыми

Сразу обращаем внимание, что всем участницам сегодняшнего модного баттла далеко за пятьдесят, а некоторым, и за семьдесят лет. И то, как выглядят эти звездные дамы, достойно восторгов и похвалы.

В битву вступают известные певицы, которые в разном амплуа принимают участие в шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». Их образы оценила дизайнер Валерия Утушкина.

Лолита Милявская

Лолита Милявская третий сезон подряд ведет шоу «Суперстар! Возвращение» в паре с Вадимом Такменевым. Звезда взяла на себя роль некоего рефери. Она расставляет точки над i, если вдруг между судьями и участниками шоу разгорается скандал.