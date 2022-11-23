«Силуэт трендовый»: Стеша Маликова предстала в стеганом пуховике оверсайз цвета шоколада – хите сезона

Стеша Маликова родилась в семье Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она с малых лет имела возможность путешествовать и посещать светские рауты. А два года назад дочка певца запустила свой бренд одежды. Она любит выглядеть женственно. А теперь юная модница делится своими находками с подписчиками.
И хоть недавно Стеша отдохнула в Дубае, где щеголяла в шортах, теперь она готовится выпустить новогоднюю коллекцию. Дочка артистка хвасталась шелковым платьем и жакетом, который будет продавать в бутике. Зимние вещи она также разработала сама.
На этот раз Маликова похвасталась стеганым пуховиком оверсайз цвета шоколада. Она сочетала его с джинсами и свитером цвета топленого молока. Модница отметила, что такой пуховик удобный, так как под него можно надеть толстовку и другие объемные вещи.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники отметили, что лук получился современным и уютным. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Стеганные пуховики актуальны, как и стеганые сумки, капюшоны, шарфы и даже варежки. Если раньше пуховики мисксовали с трикотажем или шерстяными аксессуарами, то сейчас тренд на использование единого материала для всего верхнего комплекта. А стеганный или нет - это уже на усмотрение девушки.
Силуэт куртки трендовый. Она очень комфортная в объёме, ширине рукава и фактической длине изделия. В прошлом году капюшоны стали уходить из зимнего гардероба, в этом возвращаются, как отельный аксессуар, не связанный с курткой, но и пуховики «со встроенными» капюшонами тоже имеют место быть.
Цвет максимально простой – бежевый, с серым напылением. Сочетать такие куртки с джемперами и свитерами – классическая база», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro