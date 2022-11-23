«Силуэт трендовый»: Стеша Маликова предстала в стеганом пуховике оверсайз цвета шоколада – хите сезона

И хоть недавно Стеша отдохнула в Дубае, где щеголяла в шортах, теперь она готовится выпустить новогоднюю коллекцию. Дочка артистка хвасталась шелковым платьем и жакетом, который будет продавать в бутике. Зимние вещи она также разработала сама.

На этот раз Маликова похвасталась стеганым пуховиком оверсайз цвета шоколада. Она сочетала его с джинсами и свитером цвета топленого молока. Модница отметила, что такой пуховик удобный, так как под него можно надеть толстовку и другие объемные вещи.

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