Фахрийе Эвджен: как стала звездой турецкого кино, охмурила красавчика Бурака Озчивита и скоро снова станет мамой

Детство Фахрийе прошло в Золингене, где в 90-е годы зверствовали неонацисты, устраивавшие самосуд немецким туркам. В одну их майских ночей 19993 года случился поджог, в котором погибла турецкая семья. Девочке приходилось прятаться по подвалам вместе с другими согражданами, и это надолго врезалось ей в память.

Постепенно жизнь наладилась, и сестры Эвджен смогли пойти в школу. Фахрийе с удовольствием училась, тяготела к языкам и смогла выучить немецкий, испанский, английский так, как свой родной турецкий. Кроме того, девочка посещала театральный кружок, баскетбольную секцию, любила читать. Окончив школу, она выбрала институт имени Генриха Гейне, поступив на факультет социологии и менеджмента.

Фахрийе Эвджен: кино

Актрисой Фахрийе не собиралась становиться, все решил случай. Вместе с мамой девушка в 2005 году уехала на каникулы в Стамбул. Здесь ее заметили телевизионщики, занимавшиеся съемками сериала, и позвали в эпизод. Это был многосерийный фильм «Никогда не забывай», предложение Эвджен приняла, и процесс так затянул ее, что она даже бросила институт, переехав в Стамбул.