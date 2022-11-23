Фахрийе Эвджен: как стала звездой турецкого кино, охмурила красавчика Бурака Озчивита и скоро снова станет мамой

Фахрийе Эвджен стала одной из самых популярных турецких актрис. Ей сегодня завидуют миллионы телезрительниц - она смогла выйти замуж за самого красивого турка, звезду «Великолепного века» Бурака Озчивита. Пара уже стала родителями и теперь готовится к пополнению в семье. Судя по слухам, Эвджен ждет двойню.
Фахрийе Эвджен: детство, родители
Знаменитая турецкая актриса Фахрийе Эвджен родилась 4 июня 1986 года в городе Золинген (ГерманиЯ). Ее отец – турок Рамазан Эвджен, эмигрировавший из Греции в Германию, мать – черкешенка Хатима Эвджен. Так что Фахрийе – наполовину турчанка, наполовину черкешенка, имеющая немецкое гражданство. У нее есть три сестры – старшая Неше и младшие Айшен и Демет.
Маленькая Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети
Детство Фахрийе прошло в Золингене, где в 90-е годы зверствовали неонацисты, устраивавшие самосуд немецким туркам. В одну их майских ночей 19993 года случился поджог, в котором погибла турецкая семья. Девочке приходилось прятаться по подвалам вместе с другими согражданами, и это надолго врезалось ей в память.
Постепенно жизнь наладилась, и сестры Эвджен смогли пойти в школу. Фахрийе с удовольствием училась, тяготела к языкам и смогла выучить немецкий, испанский, английский так, как свой родной турецкий. Кроме того, девочка посещала театральный кружок, баскетбольную секцию, любила читать. Окончив школу, она выбрала институт имени Генриха Гейне, поступив на факультет социологии и менеджмента.
Фахрийе Эвджен: кино
Актрисой Фахрийе не собиралась становиться, все решил случай. Вместе с мамой девушка в 2005 году уехала на каникулы в Стамбул. Здесь ее заметили телевизионщики, занимавшиеся съемками сериала, и позвали в эпизод. Это был многосерийный фильм «Никогда не забывай», предложение Эвджен приняла, и процесс так затянул ее, что она даже бросила институт, переехав в Стамбул.
Фахрийе Эвджен в сериале "Листопад". Кадр из сериала
Следующая роль в сериале «Листопад» не заставила себя ждать. И принесла Эвджен большую популярность на исторической родине. До 2010 года сериал продляли от сезона к сезону, слава актрисы росла с большой силой. Так что предложения от режиссеров сыпались на Фахрийе один за другим.
В 2006 году новоиспеченная актриса появилась в сериале «Тоска». Следующие годы вошли в творческую биографию проектами «Небеса» (2007), «Любовное затмение» (2008), «Гол моей жизни» (2008), «Прощание» (2010), «Лживая весна» (2011), «Ты мой дом» (2012). Эвджен стала по-настоящему знаменитой, звезду узнали и полюбили даже в самых отдаленных уголках страны.
Фахрийе Эвджен в сериале "Любовное затмение". Кадр из сериала
А вот на весь мир Эвджен прославилась в 2013 году, когда на экраны вышел сериал «Королек – птичка певчая». Проект стремительно стал лидером просмотров в Турции, права на него приобрели многие страны, включая Россию. А дуэт Эвджен и всенародного любимчика Бурака Озчивита покорил зрителей надолго.
Фахрийе Эвджен в сериале "Королек - птичка певчая". Кадр из сериала
Останавливаться на достигнутом актриса не собиралась. Следующий сериал с Эвджен также ждал успех – это «Курт Сеит и Александра» в 2014 году. В 2015 году на экраны вышел фильм «Любовь похожа на тебя» с Эвджен в главной роли, затем – «Бесконечная любовь». В 2021 году актриса была задействована в сериале «Альп-Арслан: Великие сельджуки».
Фахрийе Эвджен: личная жизнь
Красавица Фахрийе в 2008 году начала встречаться с турецким актером, режиссером Озджаном Денизом. Они вместе снимались в фильме «Ты мой дом» в 2012 году. Мужчина был сильно старше, и поклонники готовились к скорой свадьбе пары. Только Эвджен не доверяла возлюбленному, подозревая в неверности, и вскоре подозрения, увы, подтвердились: бойфренд увлекся молоденькой моделью. Простить такого Фахрийе не намеревалась, а потому в 2013 году пара распалась.
Фахрийе Эвджен и Озджан Дениз. Кадр из фильма "Ты мой дом"
Но одна красотка была недолго. В том же году на съемках сериала «Королек – птичка певчая» Фахрийе встретила своего будущего мужа. Бурак Озчивит был несвободен на тот момент, поэтому поначалу между ними были исключительно рабочие отношения.
А вот любовь между актерами началась только через год, когда они снова оказались в одном сериале – им опять довелось играть влюбленных в сериале «Любовь похожа на тебя».
Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит. Фото: соцсети
Бурак переехал к Фахрийе, через несколько месяцев пара зарегистрировала отношения по законам шариата. А вот пышное торжество состоялось летом 2017 года, и поклонники окрестили его событием века – столь грандиозным и долгожданным стало бракосочетание всенародно любимой звезды в Турции.
Скрепить себя узами брака пара изволила на берегу Босфорского залива, в стенах роскошной старинной виллы Sait Halim Pasa. Мероприятие было закрытым, приглашены только избранные. Но поклонники смогли оценить масштаб благодаря социальным сетям.
Свадьба Фахрийе Эвджен и Бурака Озчивита. Фото: соцсети
Кстати, свадьба Эвджен и Озчивита могла пройти в Арабских Эмиратах – местный бизнесмен, поклонник таланта Бурака, любезно приглашал его с невестой и готов был оплатить все расходы, чтобы организовать свадьбу по высшему классу, и турецкой звезде это ничего бы не стоило. Но Озчивит отказался и предпочел обойтись своими силами. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.
Фахрийе Эвджен с сыном. Фото: соцсети
А в 2018 году Эвджен впервые стала мамой. У нее родился сын Каран. В 2020 году пошли слухи, что Фахрие снова беременна, однако, подтверждения этому не нашлось. Зато в 2022 году звезды объявили, что готовятся к пополнению. Поклонники верят, что актриса носит под сердцем двойню.
Фахрийе Эвджен: внешность, пластика
Красавица Эвджен сегодня является образцом для подражания миллионов поклонниц. Девушка ростом 169 см и весом 55 кг обладает модельными параметрами и радует подписчиков кадрами в самых разных нарядах.
Фахрийе Эвджен в молодости. Фото: соцсети
Правда, красота Эвджен не только природная. При помощи достижений пластической хирургии турчанка смогла достичь для себя идеала. Например, опытный взгляд поклонников давно заметил, что звезда ложилась под нож. Так, она явно делала ринопластику, увеличивала губы, удалила комки Биша. Подбородок красотки стал более острым, черты лица – четче, и сам овал более точеный.
По слухам, Эвджен «сделала» глаза – так называемый эффект кошачьих глаз был дан ей не от рождения. Блефаропластика, судя по всему, тоже имела место – взгляд стал более открытым и легким. Сама красотка отрицает вмешательства и подчеркивает, что все у нее свое.
Фахрийе Эвджен сегодня
Сегодня Эвджен сделала перерыв в карьере. Причина более чем веская - она второй раз беременна. По слухам, звезда ждет двойню.
Фахрийе Эвджен скоро станет мамой снова. Фото: соцсети