«Богемная женщина»: Нетребко в пудровом комбинезоне и кардигане в горох скрыла изъяны фигуры на прогулке

Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Оперная дива в ярком образе отметилась в Аргентине. Ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых известных оперных певиц. Анна регулярно ездит на гастроли. Она славится не только своим вокалом, но и стилем. Артистка берет с собой в поездки десятки нарядов. Она не боится носить короткие платья и щеголять в леопардовых нарядах. 

Недавно Анна прилетела в Аргентину. Она выступила на сцене, покорив публики. Свободное время певица посвящает прогулкам. Во время променада она предстала в пудровом комбинезоне и кардигане макси в алый горох. Наряд дополняли серьги-перья и лоферы с вышивкой. Нетребко скрыла изъяны фигуры. 

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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились ее броским аутфитом, а для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценил модельер Наз Маер. 

«Образ Анны очень яркий и запоминающийся, но хорошего с точки зрения стиля в нем мало.

Пижамные костюмы уже не столь актуальны, как были лет пять назад. А подчеркивать их накидками в аналогичном стиле - это как расписаться, что интересного здесь ничего не будет. Более того, и обувь, и серьги продолжают тему домашней обстановки. Хотя это и дом богемной женщины. Не удачно и даже скучно», – высказался эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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