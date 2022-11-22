«Богемная женщина»: Нетребко в пудровом комбинезоне и кардигане в горох скрыла изъяны фигуры на прогулке

Недавно Анна прилетела в Аргентину. Она выступила на сцене, покорив публики. Свободное время певица посвящает прогулкам. Во время променада она предстала в пудровом комбинезоне и кардигане макси в алый горох. Наряд дополняли серьги-перья и лоферы с вышивкой. Нетребко скрыла изъяны фигуры.

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