Какие теплые вещи модны этой зимой: смотрим на звезд

Не секрет, что знаменитости зачастую покупают наряды крайне непрактичные - им, разумеется, важнее шик-блеск, а не комфорт. Но есть звезды, у которых в гардеробе имеются и красивые, и удобные, и, что сейчас особенно важно, теплые вещи.
С их помощью мы и решили подобрать нужные, практичные и, конечно же, стильные предметы одежды, которые точно пригодятся этой зимой.
Жасмин. Фото: соцсети
Жасмин в невероятно красивой шубке из стриженой норки. Цвет очень модный. Этот глубокий голубой оттенок станет главным в наступающем году Водяного Кролика.
Сейчас покупают шубы из искусственного меха, но, если у вас дома где-то висит вот такая голубая норка, пора доставать и ее. Голубая норка была в тренде десять лет назад, а мода циклична. Меховые ушки тоже вернулись в гардероб модниц и будут крайне уместны в легкие морозы. Варежки, сумочки из меха - на пике моды.
Валерия. Фото: соцсети
Валерия гуляет с внучкой в плюшевой обновке. Пуховики и куртки из бархата приятны на ощупь, интересно смотрятся и одобрены стилистами. Фуксия - очень актуальный цвет.
Анна Семенович. Фото: соцсети
Анна Семенович демонстрирует головной убор под кодовым названием «кепка почтальона». Похожие шапки в ненастную погоду в прошлом веке носили именно почтальоны - отсюда и название. Ну а теперь в таких не письма разносят, а по подиумам ходят.
Для повседневной жизни стилисты советуют выбирать модели, которые прикрывают уши (тут стилистам и мамы спасибо скажут). Длинные кожаные утепленные дубленки и пальто - лучшее сочетание с такой шапкой.
Екатерина Андреева. Фото: соцсети
Екатерина Андреева надела яркую шапку с помпоном, однако в этом образе прежде всего обращаем внимание на ботинки - это базовая модель для тех, кто старается этой зимой следовать рекомендациям экспертов.
Высокие грубые ботинки на тракторной подошве признали незаменимой универсальной обувью, которую носят с брюками, юбками, платьями.
Андрей Малахов. Фото: соцсети
Андрей Малахов щеголяет в теплом и удобном пуховике - в морозные дни года и мужчинам, и женщинам рекомендуют не приталенные модели, а именно такие, оверсайз.
В таком не замерзнешь в самые лютые холода, так как под него легко можно надеть теплый свитер (а то и два). Шапка тоже в тренде: подобные модели белого и черного цвета стилисты рекомендуют мужчинам, а яркие цвета - женщинам.
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети
Татьяна Брухунова, став женой Евгения Петросяна, превратилась в настоящую законодательницу мод. В этом образе три актуальные детали.
Первая: яркая шуба из искусственного меха - специалисты рекомендуют выбирать модели, максимально похожие на одежду из натуральных материалов. Вторая: чепец с деталями ручной работы - практичный головной убор для смелых модниц. Третья: оригинальная модель обуви на низкой платформе.