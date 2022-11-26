Какие теплые вещи модны этой зимой: смотрим на звезд

Не секрет, что знаменитости зачастую покупают наряды крайне непрактичные - им, разумеется, важнее шик-блеск, а не комфорт. Но есть звезды, у которых в гардеробе имеются и красивые, и удобные, и, что сейчас особенно важно, теплые вещи.

С их помощью мы и решили подобрать нужные, практичные и, конечно же, стильные предметы одежды, которые точно пригодятся этой зимой.