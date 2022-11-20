«А это было грандиозно!»: Федорова в пышном алом платье и бриллиантовом колье предстала на балу в Дубае

В последнее время отечественные артисты стали уезжать в ОАЭ. Их примеру последовала и Федорова. Она пока решила отправиться туда не ради покупки квартиры или отдыха, а чтобы посетить Дрезденский оперный бал. На публике светская львица предстала в пышном алом платье принцессы, которое было расшито пайетками. Образ дополняло роскошное колье с бриллиантами.

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