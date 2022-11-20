«А это было грандиозно!»: Федорова в пышном алом платье и бриллиантовом колье предстала на балу в Дубае

Оксана Федорова долгое время вела передачу «Спокойной ночи, малыши!». К ней известность пришла после победы в конкурсе «Мисс Вселенная». И хоть Оксана недолго ходила с короной, она для многих остается первой красавицей даже спустя 20 лет. При этом у нее уже двое детей. Звезда является редактором журнала и регулярно оказывается на публике.
В последнее время отечественные артисты стали уезжать в ОАЭ. Их примеру последовала и Федорова. Она пока решила отправиться туда не ради покупки квартиры или отдыха, а чтобы посетить Дрезденский оперный бал. На публике светская львица предстала в пышном алом платье принцессы, которое было расшито пайетками. Образ дополняло роскошное колье с бриллиантами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Вернувшись из поездки, самое время рассказать и показать вам, как это было.А это было грандиозно!
Ничего подобного в культурном плане в Арабских Эмиратах не было никогда! Две ночи без сна, репетиции, пресс-конференция, бал, тренинги английского, продолжение неофициальное праздника, в общем, было все, как в испанском серале! Мы пережили всю гамму чувств!» – поделилась Оксана.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие уверены, что она произвела фурор в Дубае.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды