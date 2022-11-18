«Цвет статуса и престижа»: Стеша Маликова в шелковом платье в пол с открытой спиной и жакете щегольнула на курорте

Стеша Маликова окончила МГИМО и занимается своим бизнесом. Дочка Дмитрия Маликова два года назад создала свой бренд одежды, а в этом году открыла первый бутик в Москве. Ей нравится выглядеть женственно и элегантно. Однако она часто демонстрирует и кэжуал образы с джинсами, дубленками и другими актуальными вещами.
На этот раз Стеша готовится к запуску новогодней коллекции нарядов. И хоть она отдыхает с семьей в Дубае, бизнеследи взяла с собой несколько луков, которые скоро будет продавать. Накануне вечером она отправилась на вечерний променад в шелковом платье в пол с открытой спиной и разрезом на юбке.
Маликова дополнила его жакетом в тон и босоножками на каблуке. У нее получился монохромный вечерний образ.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка артиста. Ей стали писать комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Роскошный образ в белом монохроме. Белый цвет считается цветом статуса и престижа, поскольку ассоциируется с праздником, отдыхом и торжеством, но никак не с работой. Поэтому своим присутствием он облагораживает любой аутфит. Модного градуса добавляет контрастное сочетание ИНЬ и ЯН, а столкновение женственности и мужественности придает образу особый шарм.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
«Идеальный костюм сочетает в себе мужское и женское» – считала знаменитая Коко Шанель. Бельевой стиль платья, высокий разрез по ноге, элегантно оттеняются объемным жакетом в мужском стиле.
Очень эффектно и гармонично вписались в стилистику образа босоножки с закрытой пяткой в стиле new-look, лаконичного дизайна, в футуристическом блеске, с открытым носом и перемычкой через щиколотку. Их стиль 60- ых поддержан серьгами (или клипсами).
Кстати, они снова в моде! Так что, образ на первой картинке, где Стефания с хвостиком — в десяточку! А вот, образ с сумочкой винного цвета, сумочка не из этой истории. Этому образу не нужен цвет, сюда подойдет сумочка или клатч такого же белого оттенка или в том же блеске, что и обувь, либо жемчужного или перламутрового оттенка», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro