«Цвет статуса и престижа»: Стеша Маликова в шелковом платье в пол с открытой спиной и жакете щегольнула на курорте

На этот раз Стеша готовится к запуску новогодней коллекции нарядов. И хоть она отдыхает с семьей в Дубае, бизнеследи взяла с собой несколько луков, которые скоро будет продавать. Накануне вечером она отправилась на вечерний променад в шелковом платье в пол с открытой спиной и разрезом на юбке.

Маликова дополнила его жакетом в тон и босоножками на каблуке. У нее получился монохромный вечерний образ.

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