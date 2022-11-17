«Тренд этого сезона!»: Ирина Шейк в струящейся юбке макси и футболке вышла в свет в Нью-Йорке

Примечательно, что накануне Шейк посетила вечеринку Swarovski в Нью-Йорке. Для выхода в свет она выбрала черную струящуюся юбку в пол, которую сочетала с белой футболкой. Образ модель обыграла перчатками и массивным колье. Она отказалась от яркого макияжа и распустила волосы. Ее наряд восхитил Эмили Ратаковски, которая тоже пришла на мероприятие.

«Вечер с моей королевой!» — заявила актриса.

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