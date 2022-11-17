«Тренд этого сезона!»: Ирина Шейк в струящейся юбке макси и футболке вышла в свет в Нью-Йорке

Ирина Шейк является одной из самых известных топ-моделей. Она много лет строит карьеру. Российская красотка работала с именитыми модельерами. Она каждый год участвует в Неделях мод. Не первый год Ирина живет в Нью-Йорке. Она успевает ездить на фотосессии и растить дочку Лею. Но в последнее время звезду часто видят с отцом малышки Брэдли Купером.
В последнее время ходят слухи о том, что Ирина воссоединилась с голливудским актером и якобы они планируют второго ребенка. Но пока модель активно посещает светские мероприятия. Она каждый раз предстает в необычных образах.
Примечательно, что накануне Шейк посетила вечеринку Swarovski в Нью-Йорке. Для выхода в свет она выбрала черную струящуюся юбку в пол, которую сочетала с белой футболкой. Образ модель обыграла перчатками и массивным колье. Она отказалась от яркого макияжа и распустила волосы. Ее наряд восхитил Эмили Ратаковски, которая тоже пришла на мероприятие.
«Вечер с моей королевой!» — заявила актриса.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.
«Казалось бы простой, но в то же время очень эффектный образ! Ирина обыграла базовую белую футболку и струящуюся женственную юбку в пол аксессуарами: интересными ботильонами, оперными перчатками и крупным сверкающим колье Swarovski, создав стильный вечерний лук.
Длина макси и высокие перчатки – тренд этого сезона! Гладкая укладка не перетягивает внимание на себя, а дополняет и выглядит очень гармонично. Ирина показала как даже простые вещи могут играть яркими красками. Берем на вооружение!» – высказалась эксперт.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Мария Рябова — дипломированный стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школе модных профессий Restyle», авторский курс «Стилист Pro» Алены Ли. Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС .
Мария Рябова. Фото: Teleprogramma.pro