«Тренд этого сезона!»: Ирина Шейк в струящейся юбке макси и футболке вышла в свет в Нью-Йорке

Ирина Шейк

Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды

Топ-модель посетила вечеринку ювелирного бренда Swarovski в Нью-Йорке. Она выбрала необычный образ, который оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

Ирина Шейк является одной из самых известных топ-моделей. Она много лет строит карьеру. Российская красотка работала с именитыми модельерами. Она каждый год участвует в Неделях мод. Не первый год Ирина живет в Нью-Йорке. Она успевает ездить на фотосессии и растить дочку Лею. Но в последнее время звезду часто видят с отцом малышки Брэдли Купером. 

В последнее время ходят слухи о том, что Ирина воссоединилась с голливудским актером и якобы они планируют второго ребенка. Но пока модель активно посещает светские мероприятия. Она каждый раз предстает в необычных образах.

Примечательно, что накануне Шейк посетила вечеринку Swarovski в Нью-Йорке. Для выхода в свет она выбрала черную струящуюся юбку в пол, которую сочетала с белой футболкой. Образ модель обыграла перчатками и массивным колье. Она отказалась от яркого макияжа и распустила волосы. Ее наряд восхитил Эмили Ратаковски, которая тоже пришла на мероприятие.

«Вечер с моей королевой!» — заявила актриса.

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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«Казалось бы простой, но в то же время очень эффектный образ! Ирина обыграла базовую белую футболку и струящуюся женственную юбку в пол аксессуарами: интересными ботильонами, оперными перчатками и крупным сверкающим колье Swarovski, создав стильный вечерний лук.

Длина макси и высокие перчатки – тренд этого сезона! Гладкая укладка не перетягивает внимание на себя, а дополняет и выглядит очень гармонично. Ирина показала как даже простые вещи могут играть яркими красками. Берем на вооружение!» – высказалась эксперт. 

Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — дипломированный стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школе модных профессий Restyle», авторский курс «Стилист Pro» Алены Ли. Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС .

 

Мария Рябова. Фото: Teleprogramma.pro

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