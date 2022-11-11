Волосики - вертикальная спираль, «мокрый эффект»: стильная Пугачева вышла в свет в Тель-Авиве

Алла Пугачева посетила концерт певицы Зиверт в Израиле. Народная артистка пришла на выступление в Тель-Авиве в актуальном комплекте с белым асимметричным жакетом оверсайз и полуприлегающими брючками черного цвета.

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В этой одежде звезда выглядела молодой, бодрой и стройной. Стильный образ подчеркнула также прическа певицы с «эффектом мокрых волос» и вертикальными кудряшками в виде спиралей.

Пугачева вновь вспомнила про пышные укладки, но на сей раз она постаралась сделать прическу максимально актуальной, в соответствии с современными веяниями.