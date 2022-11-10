«Сейчас это очень модно»: Водонаева в костюме оверсайз и корсете появилась на публике, но «промахнулась» с сумкой

Алена Водонаева давно покинула стены «Дома-2». Она работала на телевидении, а потом стала частой гостьей на светских раутах. И до сих пор телеведущая оказывается на первых полосах в СМИ. Она вспоминает отношения с Ольгой Бузовой, делает смелые заявления. Также много внимания она уделяет внешности.
Не так давно Алена экспериметировала с имиджем. Она представала с темными волосами и ровной челкой. А вот ее наряды всегда женственные. 8 ноября светская львица пришла на премьеру фильма «Волшебники». На красной дорожке она предстала в костюме оверсайз и кедах. Под жакетом был корсет. Она решила собрать волосы в пучок, оставив пряди у лица. В руках у звезды была сумка Chanel.
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А аутфит Алены оценила для сайта Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Если посмотреть на образ Водонаевой, то сумка, обувь, костюм и прическа живут сами по себе. Если мы говорим, что оставляем сумку Chanel, классическую прическу, то тогда сюда просится каблук, чтобы это смотрелось более гармонично в образе.
А если мы оставляем костюм плюс кеды – сейчас это очень модно – тогда сумка просится более расслабленная, а также прическа подошла бы другая, к примеру, зализанная, распущенные волосы или просто прямые. В целом образ мне не нравится», – призналась эксперт.
Алена Водонаева. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro