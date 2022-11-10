«Сейчас это очень модно»: Водонаева в костюме оверсайз и корсете появилась на публике, но «промахнулась» с сумкой

Не так давно Алена экспериметировала с имиджем. Она представала с темными волосами и ровной челкой. А вот ее наряды всегда женственные. 8 ноября светская львица пришла на премьеру фильма «Волшебники». На красной дорожке она предстала в костюме оверсайз и кедах. Под жакетом был корсет. Она решила собрать волосы в пучок, оставив пряди у лица. В руках у звезды была сумка Chanel.

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