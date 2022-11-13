«Модница недели» в сериале «Триггер»: почему так странно одеты пациентки психолога Стрелецкого?

На Первом канале показали второй сезон сериала «Триггер» о психологе Артеме Стрелецком, которого на экране воплотил Максим Матвеев. Артем Стрелецкий использует в своей работе методы провокации и всего за один сеанс заставляет клиентов отказаться от прежних установок и начать все заново.
Перед зрителями проходит целая галерея персонажей со сложными характерами, преимущественно, женскими. Как с помощью нарядов раскрываются характеры пациенток Артема Стрелецкого, оценил модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.
Екатерина Варнава
Героиня Кати Варнавы из-за детской травмы боится рожать, так или иначе соприкасаться в жизни с детьми. Она погрязла во лжи и травит суррогатную маму, которая вынашивает для нее ребенка. Образ героини помогает ей закрыться от мира.
Екатерина Варнава в сериале «Триггер». Фото: Первый канал
«Образ Кати очень уютный. Наверное, такой эпитет каждый может применить к своей маме. С ней спокойно, легко и тепло. Теплоту и уют создает плюшевое пальто. Спокойствие - цветовая гамма в натуральном стиле, лишенная любых акцентов. Образ идеально подходит молодой мамочке или девушке, которая собирается ею стать. Даже если героине кажется, что она не готова, ее внешний вид кричит об обратном. 10 баллов».
Сабина Ахмедова
Героиня Сабины Ахмедовой пережила потерю ребенка. В трагедии она винит себя, а ее манера одеваться – попытка спровоцировать мужчин на быстрые отношения, чтобы вновь стать матерью.
Сабина Ахмедова в сериале «Триггер». Фото: Первый канал
«У героини Сабины образ хищницы. Все в ее наряде бросает вызов обществу и привлекает внимание мужчин: хищный принт, кожа, мини, высокие сапоги. Эта женщина умеет за себя постоять. По крайней мере, это она говорит миру своим внешним видом. Но он может быть и панцирем черепахи, под которым скрывается ранимая девушка, побитая жизнью. 6 баллов, так как слишком вульгарно».
Светлана Устинова
Героиня Светланы Устиновой – женщина, полностью подчинившаяся мужу, домохозяйка и примерная жена. У нее маниакальное стремление к чистоте. И в нарядах героини это прослеживается.
Светлана Устинова в сериале «Триггер». Фото: Первый канал
«У героини Светланы образ приличной женщины. Светлые брюки, запахнутый тренч, из-под которого торчит рубашка, застегнутая на все пуговички. Даже обувь в тон сумки. Как-то все слишком правильно. Чересчур. 8 баллов».
Подводим итоги
Художники по костюмам прекрасно справились с задачей – раскрыть образ пациенток Артема Стрелецкого с помощью одежды. Но если судить с точки зрения стиля, то наш модный эксперт Наз Маер первое место присудил героини Екатерины Варнавы, второе отдал персонажу, воплощенному Светланой Устиновой, третье – Сабины Ахмедовой.
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Наз Маер. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».