«Модница недели» в сериале «Триггер»: почему так странно одеты пациентки психолога Стрелецкого?

На Первом канале показали второй сезон сериала «Триггер» о психологе Артеме Стрелецком, которого на экране воплотил Максим Матвеев. Артем Стрелецкий использует в своей работе методы провокации и всего за один сеанс заставляет клиентов отказаться от прежних установок и начать все заново.

Перед зрителями проходит целая галерея персонажей со сложными характерами, преимущественно, женскими. Как с помощью нарядов раскрываются характеры пациенток Артема Стрелецкого, оценил модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.

Екатерина Варнава

Героиня Кати Варнавы из-за детской травмы боится рожать, так или иначе соприкасаться в жизни с детьми. Она погрязла во лжи и травит суррогатную маму, которая вынашивает для нее ребенка. Образ героини помогает ей закрыться от мира.