«Очень модно и актуально»: Стеша Маликова щегольнула в джинсах-трубах и дубленке оверсайз сливочного цвета

Стеша Маликова уже давно стала взрослой. Она окончила МГИМО, но еще во время учебы ей удалось запустить свой бренд одежды. Отец Дмитрий Маликов помогает ей в начинаниях. Недавно она открыла свой первый бутик в Москве. Не только папа, но и бабушка с дедушкой пришли, чтобы ее поздравить и поддержать.
Стеша создает наряды, которы можно носить каждый день. Она ориентируется на молодежь. На днях бизнеследи показала луки со свитерами оверсайз. Она также показала стеганую куртку, которую предлагает сочетать с трикотажными платьями.
На этот раз Маликова щегольнула на прогулке в новом наряде. Она покрасовалась в джинсах-трубах голубого цвета и дубленке оверсайз сливочного оттенка. Дочка певица буквально укуталась в свой наряд. Она дополнила свой зимний образ вязаной шапкой и ботинками в тон. Поклонники восхитились тем, как выглядит модница.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Елена Бестави.
«Образ в целом собран из трендовых вещей. На Стеше джинсы-трубы и дубленка оверсайз с накладными карманами – все это очень модно и актуально. Но есть ощущение, что она прячется за этой красиво одеждой. Абсолютно не видна ее фигура, даже намека нет на то, что она есть, а фигура у нее идеальная.
Плюс ко всему, заметны нарушения пропорций. Укорочены ноги за счет длинны дубленки. Если говорить об актуальности оттенков, светлые тона всегда в моде. Но цветовой нюанс в этом сезоне несколько отличается. Универсальный оттенок светлого, который представлен в коллекции Pantone, он не имеет этого розового подтона. Он называется арктический волк, он белый», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro