«Очень модно и актуально»: Стеша Маликова щегольнула в джинсах-трубах и дубленке оверсайз сливочного цвета

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

«Образ в целом собран из трендовых вещей. На Стеше джинсы-трубы и дубленка оверсайз с накладными карманами – все это очень модно и актуально. Но есть ощущение, что она прячется за этой красиво одеждой. Абсолютно не видна ее фигура, даже намека нет на то, что она есть, а фигура у нее идеальная.

Плюс ко всему, заметны нарушения пропорций. Укорочены ноги за счет длинны дубленки. Если говорить об актуальности оттенков, светлые тона всегда в моде. Но цветовой нюанс в этом сезоне несколько отличается. Универсальный оттенок светлого, который представлен в коллекции Pantone, он не имеет этого розового подтона. Он называется арктический волк, он белый», – высказалась эксперт.