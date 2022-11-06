Стилист Очилов сравнил образы Пугачевой и Ротару: россиянка гораздо моднее

Стилист Анвар Очилов много лет следит за образом Аллы Пугачевой, ведь ранее он работал с ней и это входило в его прямые обязанности. Он пришел к выводу, что звезда искусно работает над имиджем, чего не скажешь о ее сопернице Софии Ротару.

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В беседе с корреспондентом 5-tv.ru он заметил, что Пугачева всегда следует трендам и выглядит отлично, независимо от ситуации: в гостях, на сцене, дома, на прогулке. У нее всегда современная прическа, отличный макияж, одежда подобрана по моде.

А вот София Ротару застряла в старомодных образах. По мнению Очилова, она уже много-много лет не меняет прическу и носит похожие платья, чего делать нельзя, если работаешь на публику.

«Она хочет сделать такую визитную карточку — якобы про нее не забыли, что она та… Если вдруг песню услышат, а лицо увидят, все равно поймут, что это София Ротару. Она никак не изменила имидж», - сказал Очилов.

Впрочем, он заметил, что такой образ нравится возрастным женщинам, да и на лицо Ротару выглядит отлично – намного моложе своих 75 лет.