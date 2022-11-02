«В моду вернулась женственность»: Нюша в ярком мини-платье с эффектом стройности и сандалиях появилась на бранче

Нюша уже много лет выступает на сцене. Армия ее поклонников ждет новых хитов. Сама певица не скрывает, что поставила на паузу творчество, так как погрузилась в семейное счастье. Она вместе с мужем Игорем Сивовым растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. В этом году супруги решили жить на две страны.
Теперь Нюша много времени проводит в Дубае. Там она снимает квартиру. Певица может ходить в летних нарядах. На днях она отметила Хэллоуин, устроив праздник для своих наследников, но сама наряжаться броский наряд не стала.
А накануне Нюша отправилась с мужем на бранч. Для такого случая она облачилась в короткое оранжевое платье с завышенной талией и ниспадающими рукавами. Лук певица дополнила сандалиями и сливочной сумкой Prada. Она была почти без макияжа и с небрежной укладкой. Артистка сделала акцент на ноги. После родов она постепенно возвращается в форму.
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Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева.
«Глядя на образ Нюши, сразу погружаешься в атмосферу лета, тепла и солнышка, а способствует этому яркий, насыщенный оранжевый цвет платья. Оранжевый цвет — единственный, не имеющий холодного подтона. Поэтому он всегда ассоциируется с теплом и солнышком, поскольку в его основе лежит солнечный желтый и жаркий красный.
Именно цвет и выступает акцентом в образе. Он гармонично сочетается с загорелой кожей и рыжим оттенком летних сандалей. Обувь удачно сочетается не только с цветом платья, но и с его ритмом горизонтальных прямых линий.
Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети
Сейчас в моду вернулась женственность, подчеркнутая гендерная принадлежность и вместе с ней — акцент на талии. Юбка А-силуэта в сочетании с утрированном объемом в плечевом поясе на контрасте визуально сузили талию, что усилило женственность.
Сумка, надетая на плечо, добавила вертикальной линии, которая, в сочетании с ногами, визуально вытягивает силуэт, добавляя стройности, поскольку очень много горизонтальных линий в образе. Ну и цвет сумки гармонично перекликается с белоснежной улыбкой Нюши», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro