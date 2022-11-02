«В моду вернулась женственность»: Нюша в ярком мини-платье с эффектом стройности и сандалиях появилась на бранче

А накануне Нюша отправилась с мужем на бранч. Для такого случая она облачилась в короткое оранжевое платье с завышенной талией и ниспадающими рукавами. Лук певица дополнила сандалиями и сливочной сумкой Prada. Она была почти без макияжа и с небрежной укладкой. Артистка сделала акцент на ноги. После родов она постепенно возвращается в форму.

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