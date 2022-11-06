«Модница недели». Битва ведущих «Ледникового периода»: кто на экране смотрится эффектнее - Загитова или Щербакова

В новом сезоне проекта «Ледниковый период» к ведущим Алексею Ягудину и Алине Загитовой присоединилась Анна Щербакова. Так что, у нас появился повод устроить модный баттл среди двух красавиц-чемпионок.
Наряды Алины Загитовой и Анны Щербаковой на «Ледниковом периоде» оценила дизайнер Карина Гурина. Спойлер – фэшн-эксперт даже не пыталась скрыть своего разочарования платьями, в которых олимпийские чемпионки предстали в первых трех программах нового сезона.
Красное против нюда
Создатели проекта решили одевать Алину Загитову и Анну Щербакову в парные наряды. Но с цветом, по мнению Карины Гуриной, не угадали.
Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова. Фото: Первый канал
«Красное платье в пол Алины Загитовой – лучшее в нашей подборке. Загорелая брюнетка смотрится в нем великолепно, но в то же время забирает на себя все внимание у других ведущих. 7 баллов.
Что касается Анны Щербаковой, то она на фоне своей коллеги абсолютно теряется. Дело в цвете: нюдовая расцветка настолько сливается с цветом кожи девушки, что не производит никакого впечатления. Стоило подобрать модель более насыщенного, контрастного цвета. 5 баллов».
Розовое против изумрудного
Дизайнер Карина Гурина не смогла скрыть своего разочарования качеством этих нарядов Загитовой и Щербаковой. Особенно ее удручило платье Анны.
Албена Денкова и Анна Щербакова (на фото справа). Фото: Первый канал
«Розовое атласное платье - очень грубая работа на скорую руку. Ужасно обработаны края, очень неказистый шов, платье совершенно не сидит. Даже когда Анна в кадре по пояс, в глаза бросаются ужасный пузырь ткани под грудью и несимметричный лиф с грубейшей обработкой. На мой взгляд, разумней было бы подобрать готовый вариант попроще, но пошитый на совесть, чем нарядное, но из рук вон некачественное платье. 2 балла».
Алина Загитова. Фото: Первый канал
«На парное платье Алины Загитовой у костюмеров, похоже, было больше времени. Таких грубых недочетов в нем нет. Изумрудный цвет очень к лицу жгучей брюнетке. Однако, и в этом, и в предыдущем случае, стоило разработать вариант с более пышной юбкой. Данная модель предполагает обтягивающий низ, а так как девушкам на коньках нужна большая свобода движений, юбку пришлось несколько расширить и в итоге наряды плохо сидят. 5 баллов».
Блеск пайеток против «рыбьей чешуи»
Надо сказать, что и появление Алины Загитовой и Анны Щербаковой в мерцающих платьях триумфальным назвать нельзя.
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Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова. Фото: Первый канал
«Об этом наряде Алины Загитовой можно сказать то же самое, что и о предыдущем – юбка должна быть либо пышная, либо обтягивающая, но компромиссный вариант, в котором можно будет кататься на коньках, смотрится нелепо. Да и отделка в стиле «рыбьей чешуи», которая уже успела намозолить глаз, смотрится довольно дешево. 3 балла.
Платье Анны Щербаковой смотрится лучше, но ему очень не хватает хоть какой-то изюминки. Черное платье на бретельках, хоть и расшитое пайетками – не самый удачный вариант для телесъемки. 5 баллов».
Подводим итоги
В модном баттле побеждает олимпийская чемпионка Алина Загитова, три ее наряда в сумме набрали пятнадцать баллов. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова (а точнее, ее платья) продемонстрировали отставание в три балла, что означает поражение в модной битве.
Дизайнер Карина Гурина. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Карина Гурина – дизайнер белья и телеведущая, в настоящее время занимается разработкой собственной коллекции одежды.