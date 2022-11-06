«Модница недели». Битва ведущих «Ледникового периода»: кто на экране смотрится эффектнее - Загитова или Щербакова

В новом сезоне проекта «Ледниковый период» к ведущим Алексею Ягудину и Алине Загитовой присоединилась Анна Щербакова. Так что, у нас появился повод устроить модный баттл среди двух красавиц-чемпионок.

Наряды Алины Загитовой и Анны Щербаковой на «Ледниковом периоде» оценила дизайнер Карина Гурина. Спойлер – фэшн-эксперт даже не пыталась скрыть своего разочарования платьями, в которых олимпийские чемпионки предстали в первых трех программах нового сезона.

Красное против нюда

Создатели проекта решили одевать Алину Загитову и Анну Щербакову в парные наряды. Но с цветом, по мнению Карины Гуриной, не угадали.