Скрыла объемы: Нетребко в платье-рубашке с эффектом стройности отметилась с подросшим сыном на публике

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она прославилась на весь мир и успела сыграть в большом количестве опер. Артистка живет в Вене, где у нее есть просторная квартира. Но там она бывает редко, так как большую часть времени посвящает гастролям.
Недавно Анна приехала в Испанию. С собой она снова взяла множество нарядов. Накануне по Мадриду певица погуляла в канареечном платье макси и жакете. А когда она отправляется на экскурсии или гуляет по провинции, то выбирает более удобные, но не менее броские образы.
На этот раз оперная дива решила отвезти сына Тьяго в музей старых поездов. На новых фото она предстала в черном коротком платье в спортивном стиле, лоферах со стразами и сумкой через плечо. Волосы Нетребко собрала в хвост и украсила лентой. Она снова сделала акцент на стройные ноги. А вот ее наследник был в шортах и футболке.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Платье универсального фасона. Оно имеет мягкий силуэт, при этом талия подчеркнута, смещена линия плеча. Такой силуэт без возраста. Он подойдет и девушке в 20 лет, и даме за 50 лет. Плюс линейный характер самого платья, мягкие пластичные линии смягчают и подчеркивают женскую фигуру, а также нейтрализуют объемы», – пояснила эксперт.
Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды
«С точки зрения коррекции фигуры, фасон очень хороший. Стиль этого платья тоже достаточно универсален. Единственное, что меня смущает – длинна платья. Такая длинная наряда укрупняет верхнюю часть туловища и делает фигуру более громоздкой. В случае Анны, это не очень желательно. Если бы девушка была модельной внешности, с длинными ногами, то длина выше колена бы вполне допускалась.
Меня также смущают в образе аксессуары. Платье дает отсыл к более летнему периоду. А вот обувь смотрится тяжеловесно. Если бы это были классические лодочки, балетки, лоферы, но без тяжелого декора, то смотрелось бы более уместно. Я бы даже подобрала бы босоножки или мюли, которые являются актуальными.
Еще меня смущает сумка. К черным вещам аксессуары нужно подбирать более тщательно. Белая сумка смотрится слишком контрастно и грубовато, за счет крупного декора. Не совсем уместны тут и банты в прически. Здесь три акцента, которые тянут на себя внимание. Это не очень хорошо и разваливает композицию. Сумку можно было бы заменить клатчем и убрать бант. А тут нет целостного образа», – пояснила также стилист.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: соцсети звезды