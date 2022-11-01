Скрыла объемы: Нетребко в платье-рубашке с эффектом стройности отметилась с подросшим сыном на публике

«С точки зрения коррекции фигуры, фасон очень хороший. Стиль этого платья тоже достаточно универсален. Единственное, что меня смущает – длинна платья. Такая длинная наряда укрупняет верхнюю часть туловища и делает фигуру более громоздкой. В случае Анны, это не очень желательно. Если бы девушка была модельной внешности, с длинными ногами, то длина выше колена бы вполне допускалась.

Меня также смущают в образе аксессуары. Платье дает отсыл к более летнему периоду. А вот обувь смотрится тяжеловесно. Если бы это были классические лодочки, балетки, лоферы, но без тяжелого декора, то смотрелось бы более уместно. Я бы даже подобрала бы босоножки или мюли, которые являются актуальными.

Еще меня смущает сумка. К черным вещам аксессуары нужно подбирать более тщательно. Белая сумка смотрится слишком контрастно и грубовато, за счет крупного декора. Не совсем уместны тут и банты в прически. Здесь три акцента, которые тянут на себя внимание. Это не очень хорошо и разваливает композицию. Сумку можно было бы заменить клатчем и убрать бант. А тут нет целостного образа», – пояснила также стилист.